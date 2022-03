Accidente semi-frontal cu hopi daño material na Sabana Liber.

Posted in

Diabierna mainta a drenta informe di un accidente cu basta daño material na Sabana Liber, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a tuma nota cu aki ta trata di un accidente cu impacto basta fuerte cu a manda ambos auto fuera di caminda. Como cu den un di e autonan tabata tin 2 mucha y e impacto fuerte a solicita presencia di ambulans pa atende e muchanan. Pa locual ta e accidente mes ta cu e Kia Cerato cu tabata bini di pariba a bay bira na man robez pero no a ripara e Ford Focus biniendo for di pabao bayendo pariba y nan a dal 2 biaha den otro. Na yegada di e ambulans nan a controla ambos mucha y tur 2 ta ok djies spanta nan ta.