Ahustacion di tarifa pa ID y Rijbewijs

Registro Civil y Censo ta informa lo siguiente:

Ta di vital importancia pa caracteristicanan di siguridad di documentonan di identidad manera entre otro paspoort, rijbewijs of tarheta di identidad, wordo actualisa despues di tempo, pa asina evita cu esaki por wordo imita of falsifica.

Pa es motibo desde 10 januari 2022 e tarheta di Identidad di Aruba, despues di casi 20 aña, tin caracteristicanan nobo of adicional y tarifanan lo wordo ahusta cual ta cubri gastonan di produccion.

E tarifa di ID y Rijbewijs lo ta for di 1 april 2022:

ID: Afl. 50,00

Rijbewijs: Afl. 70,00

E foyeto cu informacion tocante e caracteristicanan di siguridad di e tarheta di identidad nobo (desde 10 januari 2022) y rijbewijs nobo (desde 26 november2020) ta riba nos website: https://www.censo.aw/main/beveiligingskenmerken-identiteitskaart-en-rijbewijs/

Si ta desea mas informacion di e producto of servicio por subi nos website www.censo.aw of si tin pregunta adicional por manda un mail na info@censo.aw

Dienst Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister maakt het volgende bekend:

Het is van essentieel belang dat beveiligingskenmerken van identiteitsdocumenten zoals paspoort, rijbewijs en Identiteitskaart na een periode geactualiseerd worden, om te voorkomen dat deze nagemaakt of vervalst kunnen worden.

In verband hiermede heeft de Arubaanse identiteitskaart, na bijna 20 jaar, sinds 10 januari 2022 nieuwe of extra beveiligingskenmerken en het tarief zal worden aangepast welke kostendekkend is voor de productie hiervan.

De prijzen zijn vanaf 1 april 2022 als volgt:

ID: Afl. 50,00

Rijbewijs: Afl. 70,00

De brochure met informatie over de beveiligingskenmerken van de nieuwe Identiteitskaart (sinds 10 januari 2022) en het nieuwe rijbewijs (sinds 26 november 2020) staat op onze website

https://www.censo.aw/main/beveiligingskenmerken-identiteitskaart-en-rijbewijs/

Verdere informatie van de producten of diensten vindt u op onze website www.censo.aw of als u meer vragen heeft, kunt u altijd contact opnemen met info@censo.aw