Polisnan di tur distrito mester a bay reforsa nan coleganan di Noord pa un situacion fuera di control

Tur cos a cuminsa unda a drenta informe di un persona canando cu un arma di candela banda di Lekker Bar & Restaurant, mesora a dirigi patruyanan di Noord na e sitio. Na yegada di e patruya nan a bin haya nan mes cu un situacion escalante di un pelea formal unda nan lo a manda un klinker riba un persona y herida esaki pero e persona a subi auto y bay. Na e mesun momento eynan a drenta informe di cu un dama habla spaño a yama biisa cu lo tin un homber malamente agredi benta den e parti patras banda di e carwash den cercania, segun e dama e no sa si e homber ta bebi of no ta duna señal di bida, mesora a patruya cu tabata eynan a hala bay mira wak si ta encontra cu e victima aki. Pero despues di un control na full e area no a encontra cu ningun hende herida. E ora ey a start un pelea formal entre 2 muher y situacion a bay for di man ya cu tur hende a bosha riba otro y a pidi refuerso tanto di Oranjestad, Santa Cruz y Sanicolas. Hasta e hefe di distrito 2 tambe a bay na e sitio. Polis a logra detene e 2 damanan cu a bringa cu otro. Despues cu e refuerso a yega a core cu tur hende for di e sitio y e situacion a calma y e respectivo patruyanan por a regresa nan distrito y esunan di Noord a bay warda di Shaba cu e 2 damanan deteni.

