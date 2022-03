Obheto misterioso moviendo den lama panort di costa banda di lighthouse y polis a tene secreto

Posted in

Diasabra den oranan di mainta un pareha cu sa cana na e costanan panort a nota algo straño den e lama moviendo rapidamente sin haci sonido a pasa bay pariba sin laga scuma atras. E tabata algo misterioso lo mas straño ta cu algun minuut despues ora nan tabata regresando nan auto nan a mira patruyanan di polis bayendo pariba rapidamente. E pareha a kere cu algo lo a pasa of cu ilegalnan lo a bolbe drenta y a puntra nos si nos ta na altura di esaki. Pero nos reporteronan no a logra haya sa kiko a pasa y polisnan mes no ta bisando nada. Locual nan a mira tabata algo largo rondo parti ariba y un parti abao den e lama. Nos a bay haci algun investigacion y nos a haya sa cu tin un grupo di ciclista cu tambe a mir’e na altura di Sero Tres Cabes. Aparentemente e lo ta parce algo manera Russia a traha “Витязь-Д” pero color preto. Nos lo sigui informa.