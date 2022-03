Na Palm Beach polis a detene homber cu no kier a tende y a bay over na insulta polis

Diadomingo madruga polisnan na Palm Beach a ser acerca pa pa un persona cu ta bisa cu un persona lo a dal e den e area ey polis a nota cu e ta cu un dama y ta bisa cu nan lo a dal su homber.Polis a tuma nan nomber y a avisa nan e caminda cu mester cana pa nan denuncia ademas a avisa nan pa nan bay cas pasobra nan ta hopi bebi. Polis a keda den e area y despues di un rato mesun pareha atrobe ta acerca polis y nan ta ser avisa cu mihor nan bandona e sitio ey, aki e pareha a cuminsa ataca y insulta polis. Pero e homber ta asina bebi te cu ela bay vloer y polis a detene, por a wak cu e cabayero tin un golpi na su cara banda drechi na su wowo, pero polisnan no a tolera cu NO a sigui nan ordo pa bay cas y ta purba insulta y ataca polis, ora a detene e homber mesora por a wak cu e dama a bira trankilo como tambe e cabayero pero e ora pero ta laat caba, dama NO no a keda contento paso e kiermen esun cu a dal su pareha NO a ser deteni. Mientras un testigo ta bisa cu ta e homber mes a pusha otro hende unda cu a surgi e problema. Awor e homber mes a ser deteni pa no a haci caso di ordo di polis y pa a ataka y insulta polis.

