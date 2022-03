Posted in

Diadomingo madruga a drenta informe di cu tin huma ta sali for di Cafe 080 na Noord, mesora a dirigi patruyanan como tambe bomberonan na e sitio. Na yegada di e patruya nan a nota hopi huma saliendo for di e lugar. Na yegada di bomberonan nan a drenta accion mesora y a nota cu e candela tabata sali for di e deepfryer y esaki ta debi na un kosrtsluiting den cushina, bomberonan a cuminsa combati te paga e candela por completo.