Minister Endy Croes: TRABOUNAN A INICIA PA CU E MANEHO DI IDIOMA PE FUTURO DI  ENSEÑANSA NA ARUBA.

Posted in

ORANJESTAD: Dia 16 di maart a tuma luga reunion pa duna inicio na ‘Maneho di Idioma’ den Enseñansa na Aruba. Presente ne ocasion special aki tabata Minister di Finansa y Cultura Xiomara Maduro, Departamento di Enseñansa, Inspectie Onderwijs, Departamento di Cultura, UNESCO, Directivanan di scol, Biblioteca Nacional Aruba y expertonan di e materia. Na unda a duna inicio oficial na dos proyecto hopi importante y innovativo pa cu enseñansa:

E maneho di idioma den enseñansa ‘Taalbeleid’ Educacion di cultura

Ambos a wordo trata den e ‘Vierlandenoverleg’ cu a tuma luga recientemente na Hulanda.

Minister Endy Croes a bisa cu den e ‘Tussenrapport Doorlichting van het Arubaanse Onderwijsbestel’ a pone hopi atencion riba e tema di ‘taalbeleid’ y como recomendacion number dos a mustra unda tin e necesidad actual; pa un escogencia cla y consecuente pa cu nos maneho di idioma. No obstante cu Gobierno den pasado ta mustra di a scoge pa un maneho multilengual (SAM) cu e idioma materno (papiamento) como e ‘instructietaal’, no tin un liña cla den e sistema di enseñansa den su totalidad. Recomendacion ta pa haci un escogencia cla riba esaki cu lo bay beneficia Aruba su studiantenan den futuro. Escogencianan cu nos bay haci awe no lo duna un resultado mañan, pero ta bira e inicio di un trayecto pa nos studiantenan por ta exitoso den añanan nos dilanti. Pues nos ta construyendo e fundeshi pa nos yiunan di mañan.

Minister Endy Croes ta reconoce tur e esfuersonan anterior di nos profesionalnan basa riba diferente rapportnan riba e tema aki manera:

Habri Porta pa nos drenta (2002)

Diversificacion di idioma di instruccion den enseñansa primario (februari 2016)

Taalbeleid voor een nieuw traject in het avo (october 2019)

Examens in het Nederlands voor avo leerlingen (juli 2019)

Kwalificatiedocumenten EPB en EPI

Kerndoelendocument Arubaans Primair Onderwijs

Implementatieplan Invoering Kerndoelen Primair Onderwijs.

Maneho di Enseñansa den Transicion cu e Mandatario a presenta den luna di januari di e aña aki ta enfoca riba: PEN 2030, SDG 4 y ‘Doorlichting Rapport’. Buscando solucionnan concreto, buscando solucionnan hunto cu tur nos expertonan pa carga esaki pa pone un direccion concreto pa cu maneho di idioma pa e futuro di enseñansa na Aruba

E Comision Nacional a keda instala pa asina cuminsa cu e trabounan necesario. Departamento di Enseñansa ta trek e proyecto aki unda lo bay reuni cu tur ‘stakeholders’ y december di e aña aki lo presenta un rapport kico te escogencia di idioma oficial pa cu e futuro di enseñansa di nos pais.