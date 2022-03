Por entrega nominadonan pa Copa Hubenil Gobernador Felipe Tromp

Oranjestad – Comision Copa Hubenil Gobernador Felipe Tromp ta considera pa honra un hoben of instancia hubenil cu a destaca sea riba tereno deportivo, social of cultural.

Manera ta conoci, na 2020 y 2021 no por a reconoce nos talentonan hubenil debi na e pandemia. Tampoco no por a organisa e evento y pa motibo di e pandemia COVID 19, hobennan no por a practica manera custumber y desaroya nan talentonan sea riba tereno deportivo, social of cultural. Consecuentemente nan no por a destaca riba nan tereno. Otronan tabata desafia malesa y naturalesa coriendo e riesgo di wordo contagia cu e virus.

Sinembargo tin hoben y instancianan cu a sigui activo dentro di e limitacionnan debi na e presencia di e pandemia.

Teniendo cuenta cu e situacion menciona e comision a haya cu pa e biaha aki haci e periodo pa bin na remarca pa gana e copa dos aña enbes di un aña. Cu esaki e comision ta desea di tene cuenta cu e situacion dificil cu e habitantenan, specialmente e hobennan di Aruba a pasa aden.

Pa bini na remarca pa gana Copa Hubenil Gobernador Felipe Tromp, e hoben por ta di e edad di seis (6) pa bintiun (21) aña y mester a destaca sea riba tereno social, cultural of deportivo durante e periodo di 1 di april 2020 pa 31 di maart 2022. No solamente mester a gana un of mas premio, pero mester por proba cu e tabata tin un trayecto exitoso localmente.

Si tin logronan internacional por agrega esaki. Mescos ta conta pa un organisacion hubenil; e miembronan cu a destaca mester ta entre e edad di seis pa bintiun aña. E lidernan por ta adulto.

E descripcion por ta acompaña pa potret, recorte di corant etc y cu nomber y telefon di persona of instancia cu ta haci e nominacion.

Copa Hubenil Gobernador Felipe B. Tromp ta dedica desde 1992 na e prome Gobernador di Aruba despues cu nos pais a haya su Status Aparte. Gobernador Tromp a sirbi nos pais durante e periodo di 1 di januari 1986 te cu 12 di maart 1992.

El a nace na Aruba dia 15 di october 1917 y a fayece dia 12 di augustus 1995. Prome cu el asumi e puesto di Gobernador di Aruba, señor Tromp tabata activo riba tereno social y cultural.

Den añanan 40 pa 50 e tabata activo den politica, pero tambe den enseñansa.

Por entrega nominadonan pa Copa Hubenil Gobernador Felipe B. Tromp pa aña 2022 no mas tarda cu 20 di april 2022 via email stanleydabian@cultura.aw of nilda_koolman_131@hotmail.com of personalmente na Departamento di Cultura Aruba situa den J.F. Kennedy Educational Centre na Stadionweg # 37, banda di Cas di Cultura cerca señor Stanley Dabian.

Comision Copa Hubenil Gobernador Felipe B. Tromp