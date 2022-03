Fundashon Stimami Sterilisami a ricibi un donacion di $8000 di Fundacion Mericano One Love

ORANJESTAD, Aruba – Maart 27, 2022 – Fundashon Stimami Sterilisami a ricibi un

donacion generoso di $8,000 di un non-profit organization Mericano yama One Love

Foundation. E donacion lo yuda Stimami Sterilisami continua cu su campaña

nacional di sterilisacion. Den e ultimo dos luna Fundashon Stimami Sterilisami a

ricibi mas di 2,300 registracion y a subsidia 28,592 sterilisacion entre 2016 y Februari

di e aña aki. E donacion di One Love lo wordo duplica Dollar pa Dollar door di Bucuti

& Tara Beach Resort, un otro donador generoso, y hunto nan lo cubri 500 sterilisacion

di cacho y pushi adicional.

“Nos ta sumamente agradecido na Ellen Sirianni, Berkley Cameron, y e team

completo di One Love Foundation pa nan contribucion generoso y tur e ayudo cu

nan ta dunando na Stimami Sterilisami. E ta conmovedor pa wak e esfuerso cu nan

ta haciendo pa yuda nos y Aruba pa continua cu nos mision pa mitiga e sufrimento y

abandono di nos animalnan – y nan ta haciendo tur esaki desde Merca!” Ewald

Biemans, Presidente di Fundashon Stimami Sterilisami y doño/CEO di Bucuti & Tara

Beach Resort, ta splica.

“Desde cu nos a cuminsa dos aña pasa, nos a traha duro pa cambia e bida nan di

Aruba su animalnan bandona door di yuda organisacionnan di rescate proporciona

cuminda, cuido medico, refugio, materialnan medico y sterilisacion. Pero nos a ripara

cu nos mester sterilisacion na un escala masal pa nos por berdaderamente yuda e

organisacionnan di rescate paso e ta e unico cos ta ataca e raiz di e problema y ta

evita pa e number di bestianan di caya sigui aumenta. Nos ta trahando duro pa por

continua apoya Fundashon Stimami Sterilisami pa nos por sterilisa mas cacho y

pushi posibel,” Ellen Sirianni, Presidente di One Love Foundation, ta conta.

Pack For A Purpose Program

Ademas di e gran donacion di $8,000, pa e di dos biaha e aña aki, e directiva di One

Love Foundation a trece regalo y materialnan necesario na Bucuti & Tara Beach

Resort pa nan programa Pack For A Purpose cu ta apoya Imeldahof.

Pack For A Purpose ta un organisacion internacional cu tin como su mision pa trece

un impacto positivo na comunidadnan mundialemente door di yuda biaheronan cu

kier haci un contribucion significativo na e destinacionnan cu nan ta bishita. Bucuti &

Tara Beach Resort ta orguyoso di ta un miembro di Pack For A Purpose desde

Augustus 2015 y ta haci donacionnan cu un averahe di 423 kilo pa aña danki na su

huespednan y otro donadornan.

“Como protectornan di animal, nos semper ta busca maneranan pa ‘maximalisa nos

impacto’. Den e mes un pensamento, nos a realisa cu maximalisando nos impacto

tawata un oportunidad pa apoya otro organisacionnan durante nos biahenan. Nos

investigacion a trece nos na Pack for a Purpose. Nos ta sinti cu ta crucial pa apoya e

muchanan den necesidad. Muchanan ta nos futuro y educacion ta fundamental. Nos

mester siña nan pa por ta defensornan di nan mes y di bestia. Nos a dicidi di trece

tasnan cu materialnan na Bucuti & Tara Beach Resort cu ta apoya Imeldahof cu nan

programa” Cassie Murvay, un di e Directoranan di One Love Foundation, ta conta.

Abo tambe por haci un diferencia

Fundashon Stimami Sterilisami ta un non-profit organization cu ta uza 100% di tur

donacion pa ofrece subsidio parcial pa e procedura di sterilisacion pa tanto publico

en general, como tambe organisacionnan di boluntario cu ta cuida bestianan di cas

of riba caya. E organisacion su bukinan ta habri y ta wordo controla pa asina brinda

transparencia total di e uzo di fondonan. Pa esnan cu kier aporta na e gran causa aki,

por haci donacion directo na Fundashon Stimami Sterilisami:

Banco: Aruba Bank

# di Cuenta: 6012630190

Nomber di cuenta: FUNDASHON STIMAMI STERILISAMI

Swift code: ARUBAWAX