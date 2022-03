Xenia Nieuw a gradua como Bachelor den Organization, Governance and Management (OGM)

ORANJESTAD – Diamars 29 di maart 2022, Xenia a defende su tesis exitosamente y a obtene su titulo di Bachelor of Arts. Xenia a defende su tesis dilanti di e comision di graduacion cu tawata consisti di Sra. Nadia Dresscher Lambertus, Sra. Yolanda Richardson y Sra. Clementia Eugene. Ademas tabata presente decano di Facultad di Sciencia y Arte, dr. Mieke de Droog, famia di Xenia, invitadonan y otro docentenan di Universidad di Aruba.

E titulo di Xenia su tesis ta “Storytelling as an Empowering Tool for the Women of the Aruban Non-Profit Organization ‘Fundacion Contra Violencia Relacional’ Facing Violence During the COVID-19 Pandemic”.

Xenia a investiga con e concepto di conta storia por empodera hende muher cu ta experienciando violencia relacional, en particular durante e pandemia COVID-19.

Cu e investigacion aki Xenia kier a demostra cu storia tin e poder pa no solamente empodera, pero pa entre otro yuda cu e proceso di sanacion tambe. E investigacion a demostra cu tin varios beneficio di uza contamento di storia como: un metodo educacional, un metodo pa sanacion y hasta como un metodo cu por preveni violencia.

Xenia a colabora cu e organisacion ‘Fundacion Contra Violencia Relacional'(FCVR) y abase di e resultadonan di su investigacion a propone diferente recomendacion, entre otro pa ofrece sosten pa e trahadornan social di FCVR, pa sigura cu nan tin e ayudo pa por maneha e peso emocional cu por presenta ora di eherce nan trabou, cu ta scucha storianan di violencia y yuda e victima sana y surpasa e experiencia.

Un otro recomendacion ta pa aumenta e parti di promocion di e organisacion, door cu ainda hopi hende di Aruba no ta conoci cu FCVR y nan servicionan. Por a nota cu hopi hende no ta na altura di e ayudo valioso cu FCVR ta brinda esnan cu ta experiencia situacionnan di violencia. Esaki ta importante tambe pa por sigui conscientisa e pueblo di Aruba tocante e tema di violencia, y door di conscientisacion trata na minimalisa e mentalidad dañino cu por tin den un parti di comunidad ora ta trata violencia den relacion.

Un palabra di gratitud ta bay na: coleganan di Universidad di Aruba, e docentenan di e departamento di OGM y profesional cu a yuda of guia Xenia como studiante. Tambe ta gradici FCVR y esnan pafo di Universidad di Aruba cu a contribui na un manera of otro na e acontecimento aki.