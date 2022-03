Afpak Team cu entrada judicial na Palm Beach pa detencion di 2 sospechoso labamento di placa

2 Detencion pa labamento di placa! pic.twitter.com/wDHJk0JMmM — Reportero24 (@AWE24) March 30, 2022

Awemainta Afpakteam Aruba den cooperacion estrecho cu Polis y Ministerio Publico a tene dos huiszoeking en conexion cu un investigacion di labamento di placa.

A tuma algun auto y un boto den beslag y ademas a confisca cantidadnan basta grandi di cen, como tambe holoshinan y joyas. A detene dos persona. E investigacion ta andando.

Tur beslag lo bay pa Criminaliteitsbestrijdingsfonds. Placa for di e fondo aki ta wordo usa pa bringa criminalidad.

Afpakteam ta consisti di Ministerio Publico, Polis, Ademas, Fiot (Fiscale inlichtingen- en opsporingsteam (F.i.o.t.) di Departamento di Impuesto (DIMP), FIOD (Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst), Marechaussee (KMar), Kustwacht Steunpunt Aruba, Meldpunt Ongebruikelijke Transacties (Meldpunt) y RST y ta traha na bringa criminalidad financiero economico. Por acerca Afpakteam cu señalnan di labamento di placa via mail: afpakteam@kparuba.com of via tiplijn: 11141.

Het Integraal Afpakteam Aruba heeft vanochtend in nauwe samenwerking met het KPA en het Openbaar Ministerie twee doorzoekingen gehouden. Dit in verband met een witwasonderzoek.

Bij de doorzoekingen zijn diverse personenauto’s en een boot in beslag genomen. Tevens is beslag gelegd op aanzienlijke hoeveelheden contant geld, horloges en sieraden. Er zijn twee aanhoudingen verricht. Het onderzoek is nog in volle gang.

Al het beslag komt ten goede van het Criminaliteitsbestrijdingsfonds. Gelden uit dit fonds worden aangewend ter bevordering van de bestrijding van criminaliteit.

Het afpakteam is een samenwerkingsverband van het Openbaar Ministerie (OM), het Korps Politie Aruba (KPA), de Douane, het Fiscale inlichtingen- en opsporingsteam (F.i.o.t.) van het Departamento di Impuesto (DIMP), de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD), de Koninklijke Marechaussee (KMar), de Kustwacht Steunpunt Aruba, het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties (Meldpunt), en het Recherche Samenwerkingsteam (RST) en houdt zich bezig met de bestrijding van financieel economische criminaliteit. Misdaad mag niet lonen. Het afpakteam kan worden benaderd met (witwas)signalen per mail: afpakteam@kparuba.com of via de tiplijn: 11141.