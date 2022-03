Homber cu a fada di adicto cu ta destrui su cas y auto a bay pa batie, pero polis a detene sin cu ela dal e adicto

Posted in

Diaranzon mainta a drenta informe di cu tin un problema formal unda un hende lo kier kap un otro cu machete na Kinikini Building, mesora a dirigi patruyanan na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu un ciudadano cu ta harta y fada di un adicto ambulante cu for di november aña pasa ta cometiendo destruccion na su cas, siman pasa ela ranca kibra e tubo di awa y awe madruga a manda 2 baranca destrui e windshield di su pick-up y e tin tur cos graba y a haci keho caba na recherche pero cada biaha cu detene despues di algun ora e ta afo caba cometiendo fechorianan. E ta destrui propiedad di otro hasta pega esakinan na candela. Wel e mainta aki e ciudadano su buchi a yena y a sali cu un tubo pa agredi e adicto aki. Pero pa suerte un comerciante atento y algun otro persona a kita esaki for di dje y a bis’e pa e no haci esey. Pero net na e momentonan ey polis a yega. Polis a detene e ciudadano cu tabata harta, rabia y fada tur esaki sin cu ela mishi cu e adicto, mientras e adicto mes cu ta causante di tur e destruccionnan, mal ratonan, cu gastonan halto imprevisto mes a keda den tur libertad.