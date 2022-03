Problemanan y bringamento ta sigui na Fiyostraat ta ser papia di armanan machete y arma di candela 3 detencion a cay

Posted in

Diaranzon atardi a drenta informe di un bringamento na Fiyostraat, mesora a dirigi varios patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu 3 hende den un auto blanco a bringa cu un persona e victima tabata tin un corta na su man pero no tabata desea atencion medico. Tabata tin un persona a papia di cu un di e hendenan den e auto lo tabata tin un arma di candela 38 special. Pero nan no a logra wak e number di auto pero a bisa si cu ta trata di hendenan di den e mesun caya. Un rato despues polis a topa cu e personanan cu lo tabata den un auto blanco na e adres indica. Polis a baha nan for di e auto y a listra e vehiculo. Polis a detene tur 3 persona cu tabata den e auto blanco pa menasa.