Durante presupuesto 2022: Mi lo haci tur loke ta na mi alcanse pa awa y coriente no subi

“Como Ministerio di Energia ta fundamental e rol di nos empresanan estatal WEB, ELMAR, Utilities, CAP, RDA, FMSA, TDEA unda cu nos mester percura pa e inversionnan den cuadro di e transicion energetico, unda cu WEB lo cuminsa cumpra gas y opera a base di gas. E proyecto cu ta den ehecucion awe ta mas fundamental cu nunca. Mientras cu e proyectonan manera di WARTSILA lo mester keda cla pronto, nos mester percura di hiba un maneho unda cu nos empresanan estatal WEB, ELMAR y Utilities y tur otro mester wordo fortifica, nan mester wordo empodera, nan mester wordo apoya, pa fortifica nan posicion financiero economico pa nan por keda encamina e era di mehoracion, modernisacion cu como empresa nan lo mester pasa door di dje. Nos tin pleno confiansa den tur e trahadornan y profesionalnan di WEB, ELMAR y Utilities pa encamina e caminda aki. E realidad economico mundial unda cu e conflicto di Rusia y Ukrania ta poniendo presion grandi riba nos pa loke ta trata tarifa di awa y coriente, pero te awor aki nos no ta cla pa anuncia un aumento di tarifa di awa y coriente pasobra nos ta realisa cu aumento di awa y coriente lo afecta e poder di compra di tur famia aki na Aruba y awor aki den e recuperacion economico aki nos mester percura pa nos mehora, empodera y mantene e poder di compra di tur famia aki na Aruba. No solamente pa e recuperacion economico pa nan, pero tambe pa e progreso pa un y tur. Pero tambe nos mester percura cu tur famia lo por keda haya un servicio di awa y coriente na un prijs cu tur hende por paga teniendo na cuenta cu necesidad humano di cada famia y cada hogar. Nos lo haci nos maximo esfuerso y empeño pa no aumenta tarifa di awa y coriente.

Refineria

Mientrastanto mi ta haciendo mi maximo esfuerso den nomber di Gobierno di Aruba pa loke ta trata e re-apertura di e refineria den su modalidad nobo unda cu nos lo bai percura pa un pilar economico grandi, den forma moderno teniendo na cuenta tur e medidanan necesario pa proteha nos medio ambiente, cu un vision pa futuro cu tecnologia moderno usando gas pa nos por logra rescata e industria energetico. Ademas di e refineria, nos ta habri na e diferente propuestanan pa proyectonan cu ta cana conforme e vision di Gobierno y e National Energy Policy pa nos por cumpli cu tur e metanan cu nos a pone den nos politica energetico nacional pa loke ta trata e reduci e CO2 emisions pero tambe pa nos yuda alivia loke ta e calentamento global. Y unda cu nos por cumpli cu e metanan di 2030 yegando 2050 pa loke ta trata e acuerdo di Paris cu ta e obhetivo unda cu mundo a pone di e metanan cu nos mester cumpli cune pa proteha e mundo cu nos ta bai laga atras , pa nos yuinan y nan yuinan.

Mi tin fe cu nos ta bai logra e re-apertura di e refineria, mi tin fe cu nos ta bai logra rescata e industria energetico riba e zona di energia den un forma sumamente limpi y moderno, cu un vision pa future. Manera nan ta bisa den boca di pueblo: E fornu bieu cu nos a conoce den pasado, esey lo no bin bek. Mi ta bolbe ripiti: e fornu biew cu nos tabatin den pasado, esey lo no bin bek. E proyecto energetico cu e refineria ta representa, cien porciento lo bin bek pero den un forma moderno cu un vision pa futuro, pero teniendo en cuenta e desaroyo cu e vision cu gobierno tin esta di usa energianan renobabel, gas y percura pa nos yega rumbo hydrogeno, cu ta e meta final, cu pa nos ta e meta grandi pa nos caba di logra. Como Minister di Energia mi ta comprometi na esey. Esey lo duna Aruba un boost economico, yuda Aruba recupera economicamente pero cu e ta un recuperacion cu ta crea cupo di trabou bon paga, pa trahadornan y contratistanan, pa comercio, pa Aruba, pa economia, pa caha di gobierno y pa Aruba henter. Y esey ta mi meta. Mi kier re-afirma nos pueblo cu mi tin e fe y conviccion cu nos ta logra.”