Polis a logra detene sospechoso cu a los tiro na Jaburibari

For di momento cu e tiramento a sosode na Jaburibari investigadornan di Cuerpo Policial no a drumi nan a keda traha constantemente investigando y diahuebs atardi a detene e sospechoso cu lo a tira na Jaburibari. E team special aki di Seccion Crimen Organisa, Team di Arresto y otro top agentenan policial a pone man riba e sospechoso den Papaya den oranan di atardi y despues cu un “huiszoeking” te den oranan di anochi no mucho leu di unda a detene na Papaya mes. E adres ey ya caba polisnan a yega di tene razzia den pasado pa Durante e “huiszoeking” a confisca varios evidencia y hasta a confisca e Nissan Sentra cora. Nos lo sigui informa cu mas imagen y video di tur e accion atardi y anochi.