MEDIARAAD LO TA UN FUNDACION INDEPENDIENTE PA DUNA CONSEHO Y OPINION

Durante e rueda di prensa di Gobierno di Aruba diahuebs 31 di maart, Prome Minister Evelyn Wever-Croes a elabora mas riba Relato Anual 2021 di trabounan di su ministerio. Prome Minister a remarca cu mientras e tawata trahando riba e Relato Anual 2021, el a ripara cu aña aki tabata un aña di hopi reto entre otro tabata tin Covid, eleccion y Gobierno tabata demisionario pa 6 luna na unda no por a tuma decisionnan nobo. Tur esaki a pone un peso riba e plan di vision cu Gabinete Wever-Croes tabata tin pa aña 2021.

‘Mediaraad’

Un tema importante den Relato Anual 2021 di Ministerio di Asuntonan General ta ‘Mediaraad’. Minister Geoffrey Wever como Minister di Comunicacion, ta encarga pa cu esaki. Sinembargo e ta den e relato anual di Prome Minister pasobra maneho di media ta cay bou ministerio Asuntonan General.

A tuma nota cu den comunidad tin un confusion pa loke ta trata media na Aruba. Pa e motibo aki tambe, Prome Minister a elabora riba e tema imporante di mediaraad. Na 2021 a cuminsa cu e conversacionnan y deliberacionnan pa bin cu un mediaraad na Aruba. Esaki sigur no ta algo malo y sigur no mester tin miedo di dje. E lo bira un tipo di fundacion cu Gobierno ta lanta pero te ey tambe e metemento di Gobierno den e mediaraad ta yega. “Nos ta kere ta importante pa tin un mediarraad y lo percura pa tin fondo pa e fundacion”, Prome Minister a indica.

Representantenan di Mediaraad

Den e fundacion lo tin representantenan di prensa y no di Gobierno. Di diferente categoria di prensa lo tin 1 a 2 hende representa den e Mediaraad. Gobierno lo no ta esun cu lo apunta representantenan den e funadacion sino e mesun prensa di Aruba lo apunta ken lo ta den e Mediaraad. Nan mes lo apunta un presidente pa un periodo di 4 aña of un periodo defini anto despues ta cambia cu otro miembronan di prensa. Tambe lo mester tin representantenan di organisacion cu ta sali na defensa di consumidornan pasobra esaki semper ta un rol importante di Mediaraad pa protehe interes di consumidornan.

Prome Minister a enfatisa cu Mediaraad no lo bira polis pa wak ken a papia kico, sino e lo ta un organo cu lo duna conseho y of su opinion. E no lo bay dicta kico hende mester haci of bisa pero den situacion ora tin un impase e por duna su opinion.

Ehempel di funcion di Mediaraad

Un ehempel den esaki, Premier a splica, ta si Mediaraad ta haya cu Gobierno a haci algo cu no ta bon, e ora nan lo duna nan opinion publicamente y henter comunidad lo tende kico Mediaraad tin di bisa riba algo cu Gobierno a haci. Igual ta si prensa haci algo malo, Mediaraad lo duna su opinion of recomendacion, pero e no ta mara, pero e media ta dicidi si nan ta sigui e opinion di Mediaraad.

Prome Minister Evelyn Wever-Croes: “Mi ta kere cu den e situacion cu nos ta aworaki, tanto antagonisa di algun miembro di prensa vs algun miembro di Gobierno, un mediaraad ta algo cu nos mester pa trece trankilidad, pa no tin e polarisacion sino pa tin un instituto independiente y cu ta purba pa nos tin e miho calidad di prensa posibel na Aruba. Mediaraad su funcion ta mantene e nivel di prensa na e nivel cu un comunidad respeta manera Aruba mester tin y ta desea di tin”.

Mediaraad lo wordo evalua pa veld di media

“M’a tende den Parlamneto cu oposicionnan tin miedo di un mediaraad, pero si bo intencionnan ta puro manera den e caso aki, e lo ta un bon cos. Claro e lo wordo evalua door di tur esnan den e veld di media pasobra e mester wordo carga door di tur e stakeholders y prensa den e caso aki ta hopi importante”, Prome Minister a enfatisa.

Pa lesa mas tocante e topico aki, por haya e Relato Anual 2021 riba e website pmo@arubagov.org. Tambe BUVO lo public’e pronto y tur interesa por pidi pa ricibi esaki na email via un link.