REFLEXION PA UN ARUBA INTEGRO

“Como minister parlamentario nos mester sostene nos institutonan cu ta investiga pa nan haci nan trabou mas obhetivo cu ta posibel”

Na final di conferencia di Prensa di Gobierno di Aruba diahuebs mainta, Prome Minister a duna un reflexion importante pa e respet cu nos mester tin pa e institutonan di Gobierno cu ta haci investigacionnan ora cu ripara cu cosnan no ta bon. Esakinan ta institutonan cualifica y obhetivo cu ta haci investigacion sin importa ken, ki color politico y of relacion tin cu Gobierno. Tambe Prome Minister ta conseha parlamentarionan di oposicion pa si di berdad nan ta contra corupcion y ta para pa integridad, pa nan no cuestiona cada biaha cu tin un investigacion di kiebro di integridad te pa relaciona esaki como persecucion politico.

Reflexion

“Hopi hende ta papia di integridad y ta bisa nan ta contra corupcion. Si di berdad un hende ta contra corupcion y pro integridad, e ora e no por cuestiona cada biaha ora cu tin un investigacion of suspension of casonan di corupcion y integridad. Si di berdad bo ta contra corupcion y si di berdad bo ta kere den integridad, e ora bo mester duna espacio na esnan encarga pa haci nan trabou ora cu ta constata cu algo a pasa cu talves no ta integro.

Si cada biaha cu bin un keho di un kiebro di integridad, nos mester tene na cuenta si nos conoce e persona, si ta un persona di nos partido, colega di trabou of familiar, anto nunca nos lo logra un Aruba integro. Laga nos cada un carga nos responsabilidad cu esaki.

Wega y drama politico

Stop cu tur e wega y drama politiconan aki y ban wak e escencia. Ora algo pasa cu nos wak cu nos no ta sigur si ta bon of fout, duna instancianan espacio pa haci investigacion. No mester ataka y lastra of ofende niun hende. Despues di investigacion nos ta wak si e tabata algo cu tabata bon of fout y nos por continua.

Aruba integro

Mi ta kere den un Aruba integro, mi ta kere cu nos tine den nos pa nos logra e nivel di integridad cu nos ta desea. Si nos kier un Aruba integro, nos mester duna nos instancianan e espacio pa haci nan investigacion y no cuestiona cada biaha cu nan tuma accion”.