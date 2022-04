Resumen recien accionnan di control efectua door di Guarda Nos Costa

Posted in

Durante di e weekend 25 y 26 maart 2022, Guarda Nos Costa a tene varios control riba localidadnan rond Aruba. A controla: Irinian Bar & Rest., Tio Pepe, Zhou Gang Bar & Rest., Well Well Bar & Rest., Dreamhouse Bar & Rest., Bucuti Yacht Club, Sta. Cruz Bar, Anytime Bar & Rest., Bar di Charlie, Great Rich Bar & Restaurant, Jo-Ann Bar & Rest., Fermin’s Bar, Yen Yen Bar & Rest., Lekker Bar & Rest., South Beach Mall, Le Braisse Restaurant, Hang out Sports bar, Gusto Night Club, Kiosko nan riba hotel strip, Sunshine Bar y Bochincha Container Yard.

Multa pa sigiente lugarnan:

Irinian Bar & Restaurant

Jo-Ann Bar & Restaurant

Le Braisse Restaurant

Great Rich Bar & Restaurant

Bar di Charlie

Lekker Bar & Restaurant

Nacionalidad di personanan:

Italiano

Macedonia

Albania

Venezolano

Colombiano

Ecuatoriano

Totaal: 11 persona

Durante weekend di 1-2 april 2022, Guarda Nos Costa a tene control ariba varios sitio na Aruba, entre otro:

Le Braisse Restaurant

Yen Yen Bar & Restaurant

Golden Buddha Bar & Restaurant

Kiko Riko

Los Cafeteros

Sabor Zuliana

Chalo Burger

Parillada de Frank

Torino Sports

Multa a bai pa:

Kiko Riko

Le Braisse

Parillada de Frank

Nacionalidadnan:

Venezolano

Colombiano

Totaal 7 persona.