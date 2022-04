Campamento den forma responsabel ta uno cu ta respeta naturalesa y medio ambiente

ORANJESTAD – Directie Natuur en Milieu (DNM) ta desea di manda un yamada na tur esnan cu a haya un vergunning pa bai campa na nos costanan di lama pa haci esaki na un manera responsabel. Nos recursonan natural manera matanan, bestianan, bida marino den temporada di campamento mester keda respeta pa asina garantisa nan existencia. Relaciona cu e maneho nobo pa otorgamento di permiso di campamento, mester tene cuenta cu tin diferente leynan cu ta relata na medio ambiente marino. Por ehempel nos tin e Natuurbeschermingsverordening y Landsbesluit inheemse flora en fauna , Landsbesluit Parke Marino, Landbesluit nieuwe aanwijzing domeingronden als natuur reservaat.

Tanto local como turista ta haci uzo di nos beachnan y varios area na costa rond di nos isla ta wordo uza pa campa durante temporada di Semana Santa. Ta keda na cada un di nos pa haci esaki na un manera responsabel door di cumpli cu e leynan vigente y e condicionnan mara na e permiso di campamento. Nos beachnan y areanan na costa tin hopi flora y fauna cu ta protegi pa e landbesluit inheemse Flora y Fauna, esakinan mester keda na e mesun estado cu a haya nan. E ley ta specifica cu ta prohibi pa corta of mata algun mata y bestia.

Tin diferente leynan mara na e permiso di campamento. DNM su enfoque ta riba e Ordenansa pa Proteccion di Naturalesa Nacional y Decreto Nacional Flora y Fauna (Natuurbeschermingsverordening y Landsbesluit inheemse flora en fauna) cu ta e ley di proteccion di diferente bestia y mata local.

DNM ta recorda un y tur cu e especienan aki ta protegi pa ley. Ta permiti disfruta di nan, wak nan so y no purba di gara nan y tampoco saca nan di nan habitat. Entre nan tin e strea di lama y turtuganan, pero tambe tin piscanan manera e gutu cu ta protegi. Hopi biaha hendenan ta saca e strea di lama fo’i awa causando cu e bestia ta haya stress innecesario y por muri gestik, door di falta di oxigeno. E turtuganan cu ta bini cerca di areanan di landa of cu ta subi tera pa pone webo tambe ta bira victima di hendenan cu no ta consciente di nan actonan. Ta haci un yamada riba un y tur pa no saca nan di lama si no ta trata cu e bestia ta sufriendo door cu e ta pega den un taray, reda, plastic of otro obheto den awa. Parhanan di lama cu ta bula den e areanan aki tambe ta protegi pa ley, manera e Rogans.

Pa locual ta trata e matanan den cercania di lama, nos ta suplica pa laga nan den e estado cu a haya nan. Nan tambe ta protegi pa ley. No kap, corta tampoco destrui e matanan. Por ehempel nos matanan di mangel ta hopi importante pa nos costanan. Matanan ta duna sombra y un aire fresco pues mester respeta nos naturalesa pa e sigui brinda nos su beneficionan.

DNM tambe ta un di e departamentonan cu a contribui na e contenido di e proceso di otorgamento di permiso pa campamento cu tin condicionnan mara n’e pa proteccion di nos naturalesa y medio ambiente. No solamente den temporada di Semana Santa, pero henter aña mester respeta nos naturalesa y medio ambiente p’asina nos mantene su condicion pa por disfruta di dje hopi aña mas.

Ademas di e leynan menciona ta recorda tambe cu e Landsbesluit milieu schadelijke producten ta enfoca ariba e aspecto di prohibicion di uzo di plastic di un solo uzo y tambe cremanan antisolar cu ta contene oxybenzone. Pa cu e procuctonan di plastic di un solo uzo, e obhetonan por bula of bay den lama y asina haci daño na e bida marino. E crema cu ta contene oxybenzone cu ta disolve den awa ta afecta e coralnan asina tambe ta conduci na degradacion di e coral cu ta afecta e bida marino y tambe impacta negativamente e producto turistico marino y nos pilar economico.

DNM ta desea tur hende un temporada di campamento sano y cu ta confia cu nos hendenan ta responsabel y ta respeta nos recursonan natural.