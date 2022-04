IBiSA ta informa: Dia Mundial di Salud – 7 di april 2022

E aña aki den bista di e pandemia di Covid, un mundo cu polucion y incidencia halto di malesa, Organisacion Mundial di Salud (OMS) a scoge e tema pa Dia Mundial di Salud 2022: ‘Nos Mundo, Nos Salud”. OMS ta bay enfoca globalmente riba e accionnan urgente cu ta necesario pa mantene e ser humano y nos planeta saludabel y motiva e movemento pa crea sociedadnan enfoca riba bienestar general.

OMS ta calcula cu pa aña tin mas cu 13 miyon morto rond mundo causa door di nan medio ambiente, cu por wordo preveni. Esaki ta inclui e crisis di medio ambiente cu ta e menasa di mas grandi di salud pa humanidad. E crisis climatico tambe ta crisis di salud!

Medio ambiente no ta ensera solamente e calidad di e aire, awa y tera, sino tambe e ambiente/area/communidad cu un persona ta biba aden. Algun ehempel: si e persona ta biba na un luga cu no tin caminda safe pa cana of haci ehercicio e ta bira mas dificil pa e persona aki cana of haci actividad fisico. Si e persona ta bida un caminda cu tin surtido amplio di cuminda saludabel e chens pa e persona aki scoge pa un cuminda saludabel ta bira hopi mas grandi.

Imagina bo un mundo caminda tur hende ta saludabel, liber di malesanan cronico manera cancer, astma y problemanan di curason. Un mundo cu aire y awa puro y limpi, liber di contaminacion, huma y tabaco. Caminda tur hende tin disponibilidad di cuminda saludabel, luga pa haci deporte y cuido medico apropia. Bo por imagina bo?

Esaki por ta posibel den futuro si nos tur duna di nos parti pa logra esaki. Sector publico y sector priva di Aruba y mundo mester tuma accion urgente riba e topico aki. Pero mas importante ainda e ta depende di abo y ami. Cada accion chikito ta yuda: percura pa dispone di desperdicio na e forma adecua, no tira sushi riba caya of den luganan cu no ta adecua pa esaki, uza energia renobabel y cu cautela, no malgasta awa, scoge cuminda cu tin menos impacto riba e medio ambiente, no malgasta papel y plastic, cuida bo curpa, scoge cuminda saludabel, haci actividad fisico. Si cada un di nos duna di nos banda nos por logra hopi!