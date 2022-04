Guarda Nos Costa durante control banda di Fishermans Hut a topa un auto sospechoso scondi para

Posted in

Diahuebs madruga asistencia policial a ser pidi pa Guarda Nos Costa cu tabata tin 2 persona sospechoso wanta banda di Fishermans Hut, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu durante un control na e costanan oficialnan di Guarda Nos Costa a bin topa un auto B.M.W. s.u.v. tur scondi tras di un di e casitanan y pa colmo ta trata di un un homber y un muher e homber ta di Israel pero e muher ta latina. E homber tabata cu un radio maritimo y a bisa cu e radio ta di un watersport y e auto tambe ta di su amigo cu tin e watersport. Polis no a confia e asunto mucho y tuma tur dato pero a pone e e Israeli yama e amigo doño di e watersport kende a admiti cu ta su auto y watersport. Como e muher no por a mustra ningun documento cu e ta legalmente na Aruba polis a bay cun’e na warda pa asina despues pas’e pa Guarda Nos Costa. despues di e control polis a laga e sospechoso bay cu e auto y e radio bisando e cu eynan para di e forma y no ta permiti riba e beach.