Den tempo record atraco team hunto cu polis a logra captura e atracador di joyas na Colombian Emeralds na Marriott

Diahuebs mainta a drenta informe di un caso di atraco na Colombian Emeralds na Marriott, mesora a dirigi varios patruya y tambe e atraco team na e sitio. Na yegada di e atraco team na Marriott a logra compila datonan y descipcionnan di e un solo atracador cu a bay cu cantidad di joyas for di e lugar. E atracador tabata tin un jacket preto cu cora cu hoodie y carson preto e lo a subi den un auto Yaris cu su bahul ta bruin y cu a bay direccion pariba den Bakval. Na un dado momento patruyanan motoriza a topa un conosido di polis coriendo cu ansha saliendo for di un cura di un cas na Kamay nan a bay p’e y a gar’e. E habitante di e cas a declara cu e sospechoso a core drenta den su cas for di patras y e no conose polis no a confia e asunto y a detene mesora. A solicita presencia di e vehiculo di transporte pa asina transporta e sospechoso pa warda di polis. Un rato despues a logra haya e vehiculo cu e atracador a usa y cu a ser laga cerca di e saliña di Saliña Cerca. Polis a confisca e vehiculo aki unda lo bay investiga tur e evidencia cu por acumula pa esaki. Un excelente trabao di parti atraco team y polis.

