Soraida Lake a cumpli 30 aniversario den servicio di gobierno

ORANJESTAD – Riba 6 di april 2022, Servicio Informativo di Gobierno (Bureau Voorlichting -BUVO) a celebra e di 30 aniversario di nan colega stima, Soraida Lake.

Soraida Lake a drenta den servicio di gobierno na Luchthavendienst, actualmente conoci como Aruba Airport Authority na 6 di april 1992, den e funcion di Public Relations & Marketing Officer.

Despues Soraida a cuminsa traha na Departamento di Labor. Di eynan e la bay traha na DINA (Awor conoci como DIMAS). Na 2004 a cuminsa labora na Bureau Voorlichting (BUVO) como Medewerker Communicatie en Voorlichting.

Soraida ta caracterisa di semper duna un servicio optimal na nos clientenan. Semper ta bay e extra mile y ta pone su mes den e sapato di e ciudadano of turista cu ta pidi servicio of producto di gobierno. Ta yuda guia e ciudadano of persona biba den exterior con pa haya e servicio of producto desea. Pa Soraida, e ciudadano tin derecho riba y merece un servicio di calidad halto. Soraida ta un trahado ehemplar, cu ta gusta tuma iniciativa y bin cu ideanan innovativo. Semper cla pa ayuda su coleganan y tambe ta guia y yuda coleganan di otro departamentonan.

Nan tur departamento cu Soraida a traha, e la sa di conkista aprecio y respet di su coleganan.

Nos ta desea Soraida hopi exito y salud den su trayectoria profesional.