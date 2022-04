MINISTER ENDY CROES A RICIBI REPRESENTANTENAN DI ERASMUS PLUS DI MADRID, SPAÑA Programa di Union Europeo cu ta aloca fondonan pa sostene Enseñansa y Deporte

Posted in

ORANJESTAD: Diamars mainta den un encuentro informativo Minister Endy Croes a reuni cu representantenan CEIP Magerit di Spaña, sr. Oscar Seco Montero, sr. Angel Perez y sr. Felipe Carbajo. Tambe presente na e mainta ameno tabata coordinador di e proyecto di Erasmus Plus sra. Monique Breinburg, cabesante di Pius X sra. Sheila Tromp, coordinador di Pius X, sra. Saskia Maclean, Cabesante di St. Franciscus, sra. Nadine Kirindongo, cabesante di St. Dominicus sra. Caroline Cardose y sra. Emilaine Giel di Erasmus Plus alabes coordinador St. Dominicus College.

Erasmus Plus ta un programa di Union Europeo cu ta aloca fondonan pa duna sosten na enseñansa, deporte y hoben na Europa. Meta di e reunion tabata entre otro pa informa e Mandatario di Enseñansa y Deporte riba e posibilidadnan di programa 2021 – 2027 di Erasmus Plus, como tambe pa facilita oportunidad na docente, studiante y boluntarionan pa haci intercambio na otro ciudad. E grupo di docentenan cu a bay Spaña aña pasa a comparti nan experencia na otro ciudad Europeo, a intercambia experencia riba e metodologia con pa duna les y enrikece nan mes na ideanan nobo pa ora nan ta bek na Aruba nan por comparti esaki. E aña aki e grupo ta preparando pa bay Finlandia.

Monique Breinburg a expresa di ta hopi orguyoso y contento cu e proyecto di Erasmus Plus ta un realidad y a añadi cu nan ta docentenan y nan ta haciendo e diferencia pe futuro di Aruba. David Seco ta contento di ta na Aruba den un proyecto internacional di Erasmus Plus y por a presenta e sistema di educacion di Spaña. Alabes ta en curasha otro scolnan pa participa n’e proyecto di Erasmus Plus y asina sigui yuda eleva e nivel di enseñansa ne scolnan.

Minister Endy Croes a informa cu lo percura pa haci uzo optimal di e fondonan di Erasmus Plus pa brinda oportunidad na nos docentenan como tambe nos studiantenan di intercambio den e proyecto aki. E mandatario a sigui bisa cu e ta un bunita proyecto y kere cu Aruba mester profundisa mas den e materia aki no solamente den enseñansa pero tambe den deporte. Finalisando Minister Endy Croes ta felicita e tres scolnan cu a cuminsa cu e contacto y logra e prome proyecto. Masha danki na e scol di Madrid cu tabata presente na Aruba pe presentacion pa duna conocemento y e contacto cu nos ta creando pa bienestar general di enseñansa y pronto pa deporte