Prome Minister Evelyn Wever-Croes: Conseho di Prome Minister na parlamentarionan hoben y nobo: NO COLGA NA BACHI BIEW DI MIKE EMAN

Partido AVP sosteni door di oposicion, durante e reunionnan pa trata Presupuesto 2022, a presenta un mocion di desconfiansa contra Prome Minister di Aruba. Durante su disertacion pa señala tur e mentira y erornan cu e carta di mocion di desconfiansa ta contene, Prome Minister a conseha tur Parlamentario hoben y nobo di oposicion especialmente esnan di AVP, pa no colga na bachi biew di Mike Eman enfatisando cu señor Eman no ta un bon ehempel pa sigui y mucho menos confiabel.

Esaki a wordo demostra varios biaha na unda cu señor Eman despues di a wordo derota den eleccion na 2017, a retira di liderazgo di su partido y a laga tur su votadonan na caya door di no asumi su responsabilidad den Parlamento. Tambe el a demostra cu e no ta di confia y debil lagando pueblo na caya dia cu el a sinta yora y bebe Insure bou di un palo mientras cu e mester a subi avion y bay deal cu Hulanda.

Parlamento ta e organo mas halto di nos constitucion y ta hopi importante pa parlamentarionan nobo y hoben realisa kico ta pasando. E conseho ta keda pa nan pa no sigui tras di un lider cu a laga su votadonan y pueblo na caya y no core pone nan firma tras di un mocion cu nan no a lesa bon, studia y haci ‘fact check’ pa sa si di berdad e mocion ta na su luga. Esaki ta trabou di un parlamentario serio cu pueblo ta paga y pueblo ta spera cu cada parlamentario ta cumpli cu nan trabou.

Prome Minister a menciona cu e hecho cu den e mocion 35 tin poni cu kier mand’e cas pa algo di un otro minister, y e parlamentarionan hoben y nobo tambe a firma e mocion yen di eror, ta un muestra cu nan no a haci nan trabou di lesa y comprende y comproba si esey por. Pa e motibo aki tambe varios biaha durante su disertacion, Prome Minister a conseha parlamentarionan hoben y nobo, especialmente esnan di AVP, pa nan tambe sea transparente y no pone nan firma unda cu ta, con cu ta y sigur no pa ken cu ta. Pa nan no colga na e bachi biew di Mike Eman pasobra nan lider aki lo laga nan cay y sigur no ta un bon ehempel pa sigui.

“Na tur e parlamentarionan nobo, pueblo a pone abo pa aplica y respeta constitucion y no core firma pa loco. Boso ta miho cu esey. Boso tin potencial y futuro pero boso no mester keda colga na e bachi di Mike Eman. Laga esey p’e bieunan. Nan ta bay cu Mike pero boso ta nobo y pueblo tin speransa den su politiconan nobo. No laga pueblo na caya. Pueblo kier check and balances. Pueblo kier un Parlamento critico y no un di ‘kip zonder kop’”, Prome Minister a conseha tur parlamentario hoben y nobo di AVP.

Pa conclui Prome Minsiter a enfatisa: “Sed pa poder ta pone un politico haci cosnan straño y p’esey Mike Eman ta pone boso haci cosnan straño. Pero bis’e cu su sed pa poder, e deal cu ne. Boso ta aki pa sirbi pueblo. Boso tin interes pa yuda comunidad. Mi conseho pa boso ta keda pa no keda colga na bachi bieu di Mike Eman pasobra Mike Eman lo laga boso cay”.