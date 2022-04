5 persona cu a bay tira pisca pazuid di Nikky Beach a haya problema y a ser rescata

Diabierna merdia durante patruya polis a nota hendenan actuando raro den e lama y hasta riba e rif pazuid di Nikky Beach. Nan tabata 5 persona y e boto di Renaissance Island a rescata 3 di nan pero e otro 2 nan mes a landa yega tera. Ora nan a ser treci tera un di nan so a duna su personalia pero e otronan no tabata cooperativo. Nan 4 a cana bay na e auto mientras e otro esun di 5 ainda tabata den lama. Ora cu polis a bay e otro a cuminza bini tera, pero e polis a regresa y esnan den e auto a grita esun den lama algo. Ta ser sospecha cu esun den lama lo tabata treciendo e harpoonnan ya cu ta prohibi tira pisca cu harpoon. Como cu polis tabata tey e di 5 a sali pero a sconde e harpoon den lama pero un a bin ariba y a keda drief. Unabes na tera e 5nan a bay for di e sitio. Polis a bay tira bista den lama y a wak e harpoon ta drief. A pidi Guardacosta pa bini y piki e harpoon. Na yegada di Guardacosta como cu e boto patruyero no por a yega cerca un oficial femenino abordo a bula na awa y a saca e 2 harpoonnan cu a ser laga atras scondi y nan a confisca esakinan. Polis a informa Guardacosta cu e 5 sospechosnan aki tabata tin un tas cual nan lo por a laga riba e rif of scondi den lama. E boto patruyero a keda di bay tira bista riba rif y den lama den cercania.

