MINISTER DEPORTE A REUNI CU 297 BASEBALL ACADEMY

ORANJESTAD: Recientemente den un esfera ameno Minister Endy Croes a reuni cu Dr. Elizabeth Carey y sr. Brodie Carey fundado di 297 Baseball Academy cu tin un facilidad di ‘gym’ y ‘cage’ hopi moderno na Barcadera. Tambe e academia ta duna curso y les pa prepara nos hoben atletanan cu tin e soño pa bay studia sea cu un beca of den un programa di baseball na Merca unda e programanan deportivo ta hopi grandi y profesional. E meta di e encuentro ta pe mandatario haya informacion di e proyecto y loke 297 Baseball Academy ta ofrece. E academia ta cuminsa prepara e hobennan for di tempran pa ora yega Merca. Na Aruba bo ta entrena dos of tres bes pa siman y na Merca bo ta entrena cinco bes pa siman, tres hora pa dia ademas di hunga un partido di baseballden fin di siman. Tambe e academia ta yuda drecha e tecnica yta prepara e atleta mentalmente.

Durante e reunion a trece dilanti e problematica cu estudiantenan cu caba MAVO ta enfrenta pa drenta Merca pa haya un ‘studielening’ unda cu nan mester pasa un ‘ged test’. Minister Endy Croes tabata hopi habri pa scucha y lo sondea e posibilidad con hunto den futuro por alivia esaki pa asina mashobennan por haya e oportunidad pa sigui scolnan na Merca, si tin e talento y ta studia bon, por bin den un combinacion asina pa un carera.