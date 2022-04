Posted in

Diadomingo mainta a drenta informe di cu habitantenan a scucha alomenos 4 tiro den un caya na Pos Chikito, e mesun caya unda e auto haya cu arma ta registra, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya nan a cana rondia den full e caya pero no a encontra huls ni marcanan unda e tiro lo a dal. Segun e testigonan nan a scucha como 4 tiro pero no a tende ningun auto pasa. Pues sea e ta den un auto di bateria of e sospechoso lo a pasa na pia den e caya y los e tironan.