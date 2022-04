Posted in

Diadomingo merdia a drenta informe di un accidente dilanti Talk of the Town, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente unda e chauffeur di un Suzuki SX4 no a regula su velocidad ni a mantene distancia y a bay dal tras di un taxi. Afortunadamente ningun hende a resulta herida.