Biografia artistico di un gran musico Señor Walter Simon de Cuba

Oranjestad – Awe nos lo trece un biografia artistico na memoria di un gran musico Walter Simon de Cuba d.f.m. cariñosamente conocí como Otty cu a bay laga nos.

Su carera musical di Walter Simon de Cuba

Aña 1970: Blue Rhythm Combo di San Nicolas & Golden Treasures

Eynan Walter a inicia su carera musical cu generonan di Calypso, Soca y Reggea.

Hunto cu señor Franklin Arrindell e tawata semper biba cu e musica y gosa di cada parti di e sesionnan cu e banda ey. Na edad hopi jong el a cuminsa su carera musical y mester a pidi permiso pa e por toca den oranan di anochi debi na su edad di 14 aña.

Words from Franklin Arrindell:

“I first met Walter when I joined the Super Soul Sensations in 1973/74

He was at a very young age playing the Hammond Organ with the big Lesly speaker.

I always remember saying that the guy knows what he is doing.

He always had the right cords. Than later on I was doing the sound and the lights

at the Concord hotel in the night club, where he played with Super Mania.

He also Played with Supernova and la Reencarnacion.

He is also a follower on my Facebook page Old Musicians from San Nicolaas Aruba.

May his Soul rest in eternal peace.”

‘Tramps’

Cu integrantenan Rudy Perrot, Carl Tjon A Tjoe, Glenn Schenker, Walter de Cuba y Mr Ahlip.

‘The Strangers’ (skirbi door di Donny Daal)

Ken ta Walter (Otty)?

Durante añanan 1963 pa 1970 Aruba a conoce un banda hopi popular cu yama “The Strangers”. E band tabata consisti mayoria di integrantenan di Savaneta,cual ta Rafi Camacho-Victor Camacho-Frank Arendsz-Frank Frank Bislick. Donny Daal y Henry Boyè ta di San Nicolaas. E banda ‘The Strangers’ a bira hopi famoso pa cu nan estilo di musica estilo di presenta musica varia na gusto di e publico hoben y edad, un edad un poco mas cu teen-agers. Compromiso pa presenta tabata hopi na fiesta priva, concierto y baile nan publico riba tur diadomingo den clubnan local e tempo ey. Na 1968 ‘The Strangers’ a hay’e den un situacion cu Victor e ‘keyboard player’ mester termina cu su participacion cu ‘The Strangers’ pa continua cu su estudio mas avansa na Hulanda. Mester a busca un reemplasante pa Victor cu tin e mesun

talento y cualidad musical y cu por fit den *module* di ‘The Strangers’. A tuma no mucho tempo cu e escogencia a sali pa acerca Walter. Na e prome encuentro di training cu Walter tabata bisto ‘as clear as water’ cu Walter tabata e right person. Un persona humilde agradabel cu hopi hopi respet, chistoso hopi talentoso nunca den mal beis cu un sentido humano ‘caring’ inmensamente grandi. Ainda ta fresco den nos memoria cu mayornan di Walter a ofrece nos nan hogar pa training riba tur diadomingo atardi. Un experencia inolvidabel cu sra.Candi mama di Walter tabata atende nos como miembro di famia de Cuba. Y semper ta percura pa nos ta wordo bon sirbi cu refresco, pan dushi, snacks…etc…etc. training tabata transforma den un fiesta na cas

Walter a demostra cu ‘The Strangers’, su talento como un corista y vocalista tambe como lead Singer cu su bos hopi sensual y cu un ‘high pitch’ estilo ‘Bee Gees’. Despues cu e banda a stop di existi na 1994 Ruben “Scorpio” Garcia a organisa un Concierto-Bailabel den ‘Nanky Country Club’ cu e bandanan di Venezuela ‘Los Impala’ y ‘007’. Ruben a acerca ‘The Strangers’ cu ta tin e cualidad musical cu Ruben ta busca pa bay mano a mano cu e dos bandanan invita. A bolbe acerca Walter cu e oferta di Ruben Garcia,sin pensa 2 biaha Walter a bisa *Let’s do it*.

Historia y experencia cu Walter ta masha hopi mes. Pero mas importante cu ami Donny Daal personal a siña di Walter ta su calor humano respet pa tur hende y hopi senciyo sin ningun clase di discriminacion riba ningun tereno.

Despues cu ‘The Stangers’ (TS) a bolbe reforma e band cu 2 otro integrante cu ta Johnny Milan y Alice Noguera hopi talentoso tambe, semper ora cu a pidi Walter pa bini reinforsa TS, nunca ela bisa *e no por*, semper e tabata dispuesto! Esey ta e calidad di persona cu a haci Walter “Otty” hopi hopi special y grandi!!

Walter sosega den brasa di Señor

.

‘The KEY’ y ‘La Reencarnacion’ (cu palabranan di Efrain Benita)

Walter cu mi a lanta, crece y biba como amigo, brother y colega pa hopi aña. Nos dos ya na edad hoben a traha na ‘Spritzer & Fuhrman’ y tabata colega tambe den musica. Mi bon amigo den bida, Walter, a para como mi bruidsjongen pa mi matrimonio di e tempo ey. Nos a bishita otro su famianan masha hopi biaha y comparti secreto- y problemanan. E confiansa entre dos amigo tabat’ey semper. Nos a comparti musica cu otro y cu pueblo. Bandanan manera ‘The Key’ y ‘La Reencarnacion’ a skirbi historia. Di eynan Walter a sigui su caminda cu otro musiconan y ami mesun cos. Pero nos amistad a keda pa semper. Nos tabata tin un dicho “Musica ta mi Bida”. Lo mi corda bo pa semper Brother. ‘UNTILL WE MEET AGAIN. R. I. P.’ Un abraso fuerte na tur famia, amigo- y coleganan musico y hopi forsa den e tempo benidero.

‘Supernova’ 1977 (skirbi pa Rafi Camacho)

Otty (Walter de Cuba )

For di tera friu mi kier a expresa mi mas sincero y profundo condolencia na tur Famianan , amigonnan y Musiconan cu a dedica momentonan inolvidabel cu Walter Pianista, Cantante, y gran Musico y Persona!

Pa’mi un Ruman na inicio di su careda cu nos Banda “The Strangers” di Savaneta Victor, Franky A. y Frenk B. cu Donny, Henry y Loyd , Armando !

Su entusiasmo y dedicacion como pianista y cantante .

Ruman,Otty,bo a bay laga nos inespera pa sigui bo careda musical aya ’riba mucho tempran !

Hopi di nos lo haya bo falta enorme !

Despues di ‘’The Strangers ’’ Otty a join nos, Dennis Zeppenfeldt cu ‘mi na Manchebo Beach Hotel como trio ‘’Supernova’’ .

Despues Americana Hotel & Casino a acerca nos pa añanan como nan ‘houseBand’!

‘’Supernova’’ a wordo invita pa tuma parti na e famoso ‘’SuperBowl” na “Orange Bowl” Miami, un exitoso prome Half-Time show di “Superbowl” na aña 1979! Na unda nos a representa nos Isla chikiito ‘’One Happy Island” Aruba!

Masha danki Otty pa bo inzet, bo dedicacion y entusiasmo, cu por tawata parti di nos gruponan pa hopi añanan como musico!

Sigur cu hopi di nos lo bay haya bo falta!

Otty… te despues… sosega trankil den brasa di Señor y cu nos lo topa cu John Hart+ Shon Te + (managers di “The Strangers”)

Rust Zacht Walter + + +

Rafi Camacho

‘Supernova follow up’

Den e temporada di añanan 70 Walter a conoce Raiza na su trabou y a contrae matrimonio cune.

Di e matrimonio ey a nace nan yui homber Raywalt.

Supernova tawata consisti di e siguiente integrantenan:

Rafi Camacho como bahista y vocalista, Dennis Zeppenveld como guitarista y vocalista y Ronny Colmenaris como drummer y vocalista. Den e fin di añanan 70 nan tawata toca den Americana Hotel & Casino.

Den e temporada ey nan a cuminsa hunto como musico profesional. Anteriormente, cu e bandanan menciona prome, e tocamento tawata mas un ‘side job’ den weekend of den oranan di anochi. Durante e Halftime Show di e ‘Super Bowl’ 1979 tabatin actuacion di ‘SuperNova’.

Supermania (cu palabranan di Wiwi Piña)

Despues di esey a nace Supermania na cuminsamento di añanan 80. Nos a cuminsa nos carera musical na Concord Hotel combina cu orkesta Maya.

‘Supermania’ tawata consisti di e siguiente integrantenan: Walter de Cuba como pianista y vocalista, Kenneth Samson como bahista, pianista y vocalista, Ronny Colmenares riba bateria y como vocalista y mi persona Wiwi Piña como guitarista y vocalista. Mi mester a remarca cu Walter tawatin un pasion pa musica y su piano. E tawatin tur sorto di coleccion di piano y synthesizer, pa menciona algun Hammond Orgel cu su Lesly Speakers, Rhodes piano cu su zonido hopi particular, Minimoog, Yamaha DX7 y Korg Synthesizer. E tawata domina tur pero tur e featuresnan di cada un di nan. Fuera di toca tur, e sa tambe con ta tune cada un di su instrumentonan p’asina duna un mihor zonido y presentacion musical posibel. Den e temporada aki tambe Walter a pasa den divorcio, un experiencia hopi duro p’e, pero su musica a yud’e sigui padilanti. Tin cu menciona si cu semper e tawatin hopi stimacion pa su yui Raywalt y semper a mantene un bon relacion cu famianan di su ex casa. Tambe e tawatin hopi atencion y cariño pa su sobrino- y sobrinanan.

Tambe nos a toca na Venezuela na e cadenanan di Concorde Hotel na Caracas, Barquisimeto y Isla Margarita.

Nos tawata toca na e casino bar di e hotel Concorde Aruba. Durante e epoca ey tambe nos tawata toca na e casino di Concorde Hotel ora di competencia di Baccarat den cual hungadonan internacional ta bini.

E genero musical cu nos tawata presenta tawata hopi amplio, di tanto salsa, merengue, rock, blues, latin jazz y fusion. Tur e miembronan di ‘Supermania’ di e tempo ey semper tawata manera ruman di otro y nos tawata pasa basta tempo tanto na trabou y den ora liber ta train pa nos por duna un bon presentacion na nos turistanan cu ta bini bishita nos isla. Tambe nos tawata toca den e night club di Conrcorde Hotel compañando Juan Carlos y su Rumba Flamenca. Den e temporada ey tambe nos a cera conoci cu hopi artista internacional cu tawata bishita Concorde Hotel.

Hotel Aruba Sonesta Desires nightclub

Den añanan 90 nos carera na Hotel Concorde a caba y a cuminsa un epoca nobo pa nos na Sonesta Hotel. Eynan nos a toca pa varios aña den ‘Desires Night Club’.

Den e temporada ey tambe pa ser exacto dia 7 di maart 1992 nos a ricibi e noticia cu nos a gana e premio di ‘Motito y Rufo Wever’ como e miho banda di hotel. Esey tawata un otro ‘highlights’ nan di nos carera como musico aki na Aruba. Eynan Walter a conoce su futuro esposa Rita. Nan a haya 2 yui homber Jeskhar y Devian. Mester menciona cu Rita tin un yui prome cu el a conoce Walter, esta Daury, cual Walter a stima mescos como un yui tambe.

Tempo a cambia y tambe asina e yega fin na e carera musical na ‘Desires Night Club’. E hotel a converti e night club den un gym. Esey tawata na fin di aña 1996.

A sigui e periodo di incertidumbre. Hopi hotel no tawata uza ‘live bands’ mas, pero mas bien un setup di cantante cu rhythm box p’asina baha nan gasto di entretenimento.

La Cabana 1996 – 2001

Asina mes nos como ‘Supermania’ a sigui como un skeleton crew di 3 hende (Kenneth Samson no tawata cu nos mas), tocando na La Cabana den oranan di atardi pa nos turistanan. Setnan tawata diferente y tambe e tipo di turista cu tawata bini Aruba. Pero semper nos como banda tawata trata di entretene nos turistanan mas miho posibel. Eynan nos a habri ‘Iguana lounge’ di La Cabana como support. Nico Connor tawata bini y toca baho cu nos.

Hyatt Casino 2001 – 2012

Rond di aña 2001 nos a cuminsa na Hyatt Casino cu un integrante nobo. Di e grupo original ta Walter, Ronny cu mi persona (Wiwi) a keda y nos a haya Nico Connor pa join ‘Super Mania’.

Marriott Hotel & Casino 2012 – 2019

Akinan nos a toca te cu fin di 2019 den casino di Marriott Hotel y e banda tawata consisti di Water de Cuba awe d.f.m., Wiwi Piña, Eddy Kroon y Freddy Goyarza.

Cu esaki nos ta spera di por a trece un chispa di e biografia artistico di Sr. Walter Simon De Cuba conoci pa hopi como Otty. Tur esaki nara pa su amigonan musico y coleganan di banda. Aruba ta perde otro gran musico y persona den e mundo musical.

Director, staf y personal di Departamento di Cultura Aruba ta expresa nos palabra di condolencia na su esposa Rita, su yiunan y nietonan, rumannan y demas famia, su amigonan y coleganan musico, amigo y conocinan. Mundo musical ta di luto