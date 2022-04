E trajectoria di lucha y sacrificio y e bon trabou cu PromeMinister a eherce semper, TA LAGA SIN BASE E MOCION DI DESCONFIANCIA CU PARTIDO AVP A PRESENTA SU CONTRA Un mocion basa riba puro mentira di oponentenan

Posted in

ORANJESTAD – Despues di a analisa e mocion di desconfiansa cu Prome Minister Evelyn Wever – Croes a hayaden Parlamento, e conclusion cu a saca afo ta cu e mocion tabata basa riba puro mentira di oponentenan. Premier Wever – Croes despues di a elabora riba cada punto presenta den e mocion di desconfiansa contra su persona, a expresa cu ora cu el a drenta politica, el a laga un carera prometedor atras. Un carera cu hopi miho condicionnan di trabou, miho pago, un bida priva, un bida di famia y su famia tabatin bida.

Na aña 2009 Prome Minister Evelyn Wever Croes a cambia su carera di consehero fiscal y abogacia, pa politica. Den eleccion2009 Prome Minister a saca su mes, y a drenta Parlamento. Na aña 2011, momento cu sr. Nelson Oduber a tuma su retiro di politica, Prome Minister a wordo elegi como Lider di MEP.Prome Minister ta lidera e prestigioso partido MEP desde 2011 guiando un ekipo di candidatonan determina pa trece un cambio y haci un diferencia positivo den bida di tur ciudadanodi Aruba.

Prome Minister, un lider di nos pais, un hende muhe balante y luchado pa su pueblo, dia 17 di november 2017, a huramentacomo e prome Prome Minister femenino di Aruba y a ocupa e funcion ey te cu awe. El’a enfrenta hopi reto y sin duda esunmas grandi tabata e crisis di Covid. Prome Minister a demostraliderazgo firme combina cu empatia, husto e liderazgo cu Aruba tawata y tin mester despues cu e ex prome minister, señor Eman a laga nos pais den kiebro financiero, economicoy socialmente.

Eleccion di 25 di juni 2021 a duna e resultado desea: victoriapa Partido MEP. No solamente el’a haci di MEP e partido mas grandi bek, sino Prome Minister bira e votegetter di paisAruba cu 7.518 voto. Un gobierno di coalicion cu Partido RAIZ a wordo forma. Y un biaha mas, Prome Minister Evelyn Wever-Croes, cu mesun determinacion y amor pa nos pais, ta sigui lucha na bienestar di nos pais na unda su meta principal como lider di Gabinete Wever-Croes II, ta pa creainversionnan cu ta brinda oportunidadnan pa cada ciudadanodi nos pais.

Un trayectoria cu a exigi hopi trabou duro y sacrificiosinembargo, pa e mandatario principal di nos pais, e amor y tempo cu e ta pone den politica ta cu un solo meta, pa pone e ser humano central creando oportunidad pa tur ciudadano di nos pais sinti e prosperidad y bienestar cu nos pais ta brindanos tur. “E sacrificionan cu e trabou aki a trece cu ne ta inmensamente grandi. Cada colega por comparti e pensamentocu, e sacrificio cu ta haci pa e trabou aki ta grandisimo”, Prome Minister a expresa.

Prome Minister a enfatisa cu e no ta wanta na un posicion, nina un stoel y sigur no na poder. Mas bien e ta eherce e funcionpasobra e ta un honor pa sirbi un pueblo y ta comprometi y honra pa sirbi tur su votadonan.

Prome Minister a expresa cu no ta importa cuanto voto un politico haya den un eleccion sino e forma cu cada politico ta dirigi y comporta nan mes cu un curazon humilde pa sirbipueblo. Nos ta corda un ex Parlamentario cu semper tawatagrita cuanto voto el a haya y den e eleccion siguiente, el a cay barbaramente den voto y awe e no ta forma parti di Parlamento mas. “P’esey ta hopi importante pa bo kedahumilde den e funcion di representante di pueblo. Ami ta akipa e compromiso na mi 7518 votadonan, na e 20701 votadonan di partido y na e 111000 ciudadanonan di paisAruba”, Prome Minister a duna di conoce.

E trajectoria, Minister di nos pais, su maneho den crisis tras di crisis, especialmente su maneho responsabel durante e crisis di e Pandemia y negosacionnan cu Hulanda, y e transparencia cu el a brinda desde el a bira Prome Minister, trahando y publicando relato anual di su trabounan lucha y sacrificio y e bon trabou cu Prome Minister a eherce desde cu el a asumi e cargo como Prome bou su ministerio, ta laga sin base e mocion di desconfiancia cu Partido AVP a presenta su contra den Parlamento.