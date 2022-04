Polis a bay atende cu adicto ambulante drumi riba colchon den cura di Fundacion pa Nos Comunidad cu no kier a bay for di eynan

Dialuna mainta a drenta informe di cu tin un adicto ambulante dilanti e lugar y no kier bay, e personal di Fundacion pa nos Comunidad a bis’e pa e bay pero ni caso e ta haci di esey. Na yegada di e patruya nan a haya e adicto ambulante drumi riba un colchon den e cura di e lugar y enberdad e no kier a bay pasobra e ta comodo riba e colchon. Ora polis a bis’e kiko lo pasa si e no lanta y bay, mesora ela lanta pero sin gana. Polis a core cun’e for di e sitio. Ademas polis a pidi pa D.O.W. bin recoge e colchon.

