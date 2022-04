Partido MEP: Cu bo voto contra e mocion di integridad ta un muestra cu BO ACCIONNAN TA PAPIA MAS CLA CU BO PALABRANAN

Posted in

Bo accionnan ta papia mas cla cu bo palabranan (Actions speak louder than words) di berdad ta un dicho totalmente corecto ora ta referi na e actitud di cierto politico hoben den Parlamento. Siman pasa, Fraccion di MEP, sosteni door di Fraccion di RAIZ, a entrega un mocion di integridad pa ancra den ley cu un politico cu ta acusa/sospecha di corupion of un politico corupto, no por bira un parlamentario manera aworaki ta e caso di Parlamentario Benny Sevinger di AVP.

Prome cu eleccion 2021, señor Sevinger tawata den KIA y ta wordo sospecha di 5 acto criminal. Y asina mes Lider di Partido AVP a pone señor Sevinger riba e lista berde y a encurasha tur hende vota pa señor Sevinger. Pero, no ta tur candidato riba e lista berde tawata di acuerdo cu e decision aki di Mike Eman. Actual Parlamentario hoben, y algun otro colega hoben di partido, a vocifera y te hasta sapatia pa mustra nan desacuerdo. Pasobra e parlamentario y su coleganan hoben aki no tawata kier cu un persona acusa di 5 acto criminal y den KIA, ta riba lista hunto cu nan y mucho menos drenta Parlamento cu ne.

Durante tratamento di Presupuesto 2022, unda cu un mocion a wordo entrega pa sigura cu ningun persona corupto of sospecha di ta corupto por bira parlamentario, señor Sevinger ainda ta un sospechoso di 5 acto criminal. Sinembargo e biaha aki si Parlamentario Gerlien Croes no a sapatia y mustra cu e no ta di acuerdo cu Mike Eman. Mike Eman a instrui su Fraccion pa vota contra e mocion di integridad pa protehe un biaha mas nan colega sospecha di ta corupto.

GERLIEN CROES TA VOTA CONTRA

Y un biaha mas, Gerlien Croes a mustra cu ‘actions speak louder than words’ y e tambe a vota contra di un mocion cu e mes ta kere aden. Un biaha mas Gerlien ta bay contra di su palabranan y mustra cu accion cu e no ta para pa integridad. Ki bal papia di integridad y contra corupcion, y bo ta mustra cu accion cu bo no ta para pa integridad y contra corupcion. Y cu esaki, Gerlien Croes, politico hoben, un biaha mas ta perde credibilidad.

Gerlien Croes, un hoben politico cu ta yena su boca voorbij cu palabranan contra corupcion y pro integridad, a haya e oportunidad den Parlamento, den un reunion na unda publico por tawata presente y a pasa via television y medianan social, a mustra cu su accion ta papia mas cla cu su palabranan. Y asina tambe, pueblo di Aruba sa sigur awor, cu Gerlien Croes tambe ta sostene corupcion. E tambe ta brasa corupcion por lo tanto e ta contra integridad. Gerlien a risca su imagen supuestamente integro, pa sigui un biaha mas tras di su lider. Y awe, Gerlien Croes tambe ta contento cu e mocion aki a wordo aproba aunke sin su voto. E ta contento cu pronto e ley aki lo wordo ancra pa asina un di dos Benny por bira parlamentario mas.

Partido MEP ta felicita Fraccion di MEP y Fraccion di RAIZ den Parlamento cu e ley aki cu lo asegura cu politiconan cu ta sospechoso di actonan penal, no por bira parlamentario mas manera awo ta e caso di Parlamentario Benny Sevinger y nunca mas Aruba su cara lo wordo poni na berguensa ni local ni internacional pa motibo di politiconan manera Gerlien Croes y henter oposicion cu ta brasa corupcion.