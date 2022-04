MINISTER ENDY CROES A RICIBI BISHISTA DI DIRECTIVA DI XAVIER UNIVERSITY SCHOOL OF MEDICINE.

ORANJESTAD: Minister Endy Croes a reuni cu ‘Chief Academic Officer’ y directiva di Xavier University School of Medicine cu tabata recientemente na Aruba. Presente durante e reunion tabata miembronan di directiva; sr. Frank Croes, Dr. P.K. Prahalad, DR. Ravindra Kota, sr. Edwin Casey, Dr. J.G. Bhat, Chief academic Officer of Xavier University School of Medicine, Dr. Arun Kumar Dubey, President of Xavier University School of Medicine, sr. Ravishankar Bhooplapur, Chair ACCM Aruba Team di Irlanda, Dr. John Donohoe, Director of Quality Enhancement ACCM Aruba Team di Irlanda, Dr. David Croke y ACCM Team Aruba di Irlanda, sr. Ian Gilmore.

Meta di e bishita di cortesia tabata pa cera conoci cu Aruba su Mandatario nobo di Enseñansa y Deporte como tambe pa dialoga riba diferente proyectonan interesante pa futuro di e scol. Xavier University of School Medicine a haci un inversion di 60 miyon Dollars den un ‘campus’ super moderno na Hato. Fase uno ta cla unda nan construi kamber y diferente facilidadnan di deportivo manera; cancha di basketball, golf y volleyball.

Awo fase dos ta bay inicia cu ta consisti di e construcion di localnan pa les y un auditorio grandi y utra moderno cu tin un capacidad pa aproximadamente 500 persona como tambe lo traha 200 kamber extra. Den luna di februari di e aña aki e mandatario a bishita e ‘campus’ na Hato unda e la haya un recorido y informacion amplio di e proyecto. E ta un ‘state of the art facility’, utra moderno, Minister Endy Croes a expresa. A dialoga y e scol ta dispuesto pa huur e auditorio pa eventonan local y e facilidadnan deportivo despues di horario di scol.

Durante e reunion e representantenan di Xavier University School of Medicine a duna mas informacion con un studiante por studia na Aruba mes, unda e ta haal su diploma di ‘bachelor’ y e por continua cu su ‘master’s’ na Merca. Finalisando Minister Endy Croes a añadi cu e tabata un bon reuinion y lo mantene e contacto estrecho cu e CEO y directiva di Xavier University School of Medicine.