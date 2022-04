Prome Minister Evelyn Wever – Croes CU PRESUPUESTO APROBA, GOBIERNO TA CLA PA CONTINUA CU REALISACION DI PROYECTONAN NA BIENESTAR DI ARUBA

ORANJESTAD – Siman pasa Parlamento a aproba e presupuesto di pais Aruba. e tratatamento di e presupuesto a dura mas o menos 5 dia di trabou y tabatin un total di 42 mocion entrega, 2 amienda y e ley pa aproba. Durante Conferencia di Prensa di Gobierno, Prome Minister Evelyn Wever – Croes a repasa e puntonan aki.

Premier Wever – Croes a duna di conoce cu mayoria di e mocionnan presenta den Parlamento a wordo aproba y ta duna e deseo di Parlamento y areanan cu kier pa Gobierno pone mas enfasis riba dje. Unabes cu Gobierno haya e mocionnan di Parlamento cu a wordo aproba, ta percura pa hunto cu e diferente departamentonan determina cua por wordo ehecuta y cua no por dibiaha pa motibonan financiero. Entre e 42 mocionnan, tabatin 4 mocion di desconfiansa, tres contra Minister Glenbert Croes y uno contra Prome Minister Wever – Croes. Tur e cuatro mocionnan aki a wordo vota contra.

Amiendanan presenta den Parlamento

Pa locual ta e amiendanan cu a entrega, Prome Minister a splica cu e prome amienda a wordo entrega door di partido AVP y tabata un presupuesto alternativo. A pesar cu a ricibi esaki basta laat (casi prome cu votacion), riba peticion di un Parlamentario a pidi schorsing y a busca consehonan riba dje. Lamentablemente e presupuesto alternativo aki no tabatin cifra cual no por. E di dos amienda entrega tabata di fraccion di Accion 21, den cual a propone pa elimina cierto gastonan cu tin den e aparato gubernamental. A propone entre otro pa elimina gastonan di gasolin cu Gobierno ta paga. Esaki lo encera cu un polis mester paga e gasolin for di su propio cartera y mescos ta conta pa entre otro, esnan cu ta maneha truck di DOW. Den e amienda e Parlamentario a propone tambe pa elimina ‘stage vergoeding’ na studiantenan y elimina tur gasto cu Gobierno tin acera di pago di internet, telefon y fax. Consecuentemente cada ambtenaar cu mester haci yamada for di su desk, lo mester hacie di su propio gasto.

Prome Minister a splica cu esaki no ta e direccion cu kier bay, y ademas pa motibo cu den e amienda aki tampoco tabatin cifra di cuanto lo spaar si introduci e cambionan aki, e amienda tampoco por a wordo aproba.

Situacion financiero y Presupuesto 2022 di Pais Aruba

Presupuesto pa aña 2022 a wordo aproba bastante laat, pero ta haciendo e maximo esfuerso pa presupuesto 2023 wordo entrega na Parlamento september, manera cu ley ta prescribi, Prome Minister a expresa. Presupuesto 2022 a cera cu un deficit financiero di 228 miyon florin cu ta un suma considerabel. Mester bisa cu anteriormente a haya indicacion di Standard & Poor y Fitch, cu financieramente Aruba ta garando forsa bek. Cu e deficit riba 200 miyon esaki no ta parse cu ta e caso, pero compara cu aña pasa y den comparacion cu e proyeccion pa proximo añanan, e institutonan a indica cu e miras (outlook) ta stabiel.

Finalmente Prome Minister a bisa cu awor cu e presupuesto a pasa, por haci e inversionnan cu a planifica, manera entre otro na e planta di purificacion di awa di riool na Bubali (RWZI). Ta gradici Parlamento pa a sostene e presupuesto y duna e cuadro financiero den cual por sigui goberna Pais Aruba y asina logra cosnan grandi pa Aruba. “Ta spera cu otro aña por yega mas cerca di e meta pa Aruba tin un prespuesto balansa”, Prome Minister a termina bisando.