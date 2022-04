Departamento di Enseñansa Aruba ta extende fecha di aplicacion pa Arubalening

Departamento di Enseñansa ta informa cu su seccion di Studiefaciliteiten ta extende e fecha pa

aplica pa un Arubalening te cu 30 di april 2022, pa tur esnan cu ta desea di sigui cu nan estudio

na augustus 2022. Despues di e fecha aki por haci aplicacion pa januari 2023.

Esaki ta encera cu ainda por registra pa un Arubalening account (stap 1).

1. Mester entrega un prueba di nacionalidad Hulandes (paspoort) pa por registra pa un

Arubalening account. Pa por registra pa un Arubalening Account mester bay riba nos

website www.ea.aw y den e Arubalening portal por registra pa un Arubalening account

(https://www.ea.aw/pages/studia/arubalening-portal/). E username ta e e-mail adres di e

persona. Preferiblemente haci uzo di un hotmail account, mirando cu e sistema no tur ora ta

tuma e gmail account. En caso cu e studiante no ricibi un e-mail despues di tres dia di

trabou, por tuma contacto cu Studiefaciliteiten. Despues cu aproba (goedkeur) e Arubalening

account por entrega e siguiente documentonan (stap 2 te cu 4)

Despues cu e registracion pa un Arubalening account ta aproba (goedgekeurd) mester entrega

e 3 prome documentonan (stap 2 te cu 4) cu ta:

2. prueba di persoonsnummer obtenibel na Departamento di Impuesto

3. prueba di adres obtenibel na Censo

4. prueba di periodo di inscripcion na Land Aruba obtenibel na Censo

(deadline 25 di april 2022)

Despues cu a haya e documentonan aki aproba (goedgekeurd) por haci e peticion (aanvraag) pa

e Arubalening (stap 5) full abou na e startpagina den e account cu e studiante a traha.

5. Aanvraag pa un Arubalening (deadline 30 di april 2022)

E ultimo dia pa haci e aanvraag pa un Arubalening ta dia 30 di april proximo. Esey kiermen cu

mester registra y entrega e 3 prome documentonan, prome cu dia 25 di april 2022 pa por keda

cla na tempo pa haci e peticion (aanvraag) pa e Arubalening. Ta pidi tur hende pa tene cuenta cu

esaki. Aplicacionnan cu drenta despues di dia 30 di april 2022 por bin na remarca pa un

Arubalening na januari 2023.

Pues pa por bin na remarca pa un Arubalening na Augustus 2022

Mester ta registra y entrega e 3 prome documentonan 25 di april 2022 y

Mester a haci un peticion (aanvraag) pa e Arubalening 30 di april 2022.

Despues cu e seccion di Studiefaciliteiten aproba e peticion (aanvraag) stap 5, pa e Arubalening

e studiante tin te cu 10 di juli 2022 pa entrega (load up den e portal) e siguiente documentonan

(stap 6 te cu 11).

6. entrega vooropleidingsdiploma (gewaarmerkt)

7. entrega bankgegevens

8. entrega prueba oficial di acceptacion na e scol (bewijsstuk toelating)

9. entrega prueba di seguro

10. entrega contactgegevens ouders

11. entrega un copia yena y firma (cu pen blauw) di overeenkomst tot geldlening (por haya

esaki riba

nos website: https://www.ea.aw/pages/studia/arubalening-overeenkomst)

Despues cu stap 6 te cu 11 ta aproba, e studiante ta haya un verklaring tot toekenning den su

portal. Pa finalisa y formalisa e aplicacion e studiante mester entrega dos hardcopy di e dos ultimo

documentonan (stap 12) cerca nos na e seccion di Studiefaciliteiten situa na J.F.K. Education

Center, Stadionweg 37.

12. entrega 2 original di overeenkomst tot geldlening (firma cu pen blauw) y 2 original di

verklaring tot toekenning

Pa cualkier pregunta relaciona cu e proceso aki por manda mail na arubalening@ea.aw of manda

nos un whatsapp na 594-4140. Pa mas informacion por acudi na nos website [ea.aw] y busca

Arubalening den e alfabet menu. Tambe por sigui desaroyonan relaciona cu Enseñansa na Aruba

a traves di facebook page @educationaruba.

