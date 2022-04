MINISTER DI ENSEÑANSA BUSCANDO E SOLUCION: NO TA AUMENTA SCHOOLGELD Y NINGUN WERKSTER LO PERDE TRABOU.

ORANJESTAD: Despues di reunionnan den Parlamento unda a aproba presupesto 2022, e Mandatario di Enseñansa a pone SKOA como prioridad riba agenda. Dialuna ultimo reunion a continua unda Minister Endy Croes hunto cu R.A. Anthony Croes di Plus Accountants y consehero di Ministerio di Enseñansa a reuni cu presidente di hunta di supervision, staf financiero y directiva di SKOA. E deseo di ambos partido ta pa yega na un solucion structural pe problematica di werksternan cu tin hopi aña andando. Minister Endy Croes a sigui bisa cu e reunion a bay den un esfera ameno unda tin comprension pa otro y a discuti den profundidad dos trayecto cu lo cana: 1. E punto di salida ta pa ningun werkster no perde trabou y tampoco no lo aumenta schoolgeld. 2. E otro trayecto ta pa expertonan di cifra keda na mesa pa por soluciona esaki structuralmente. Minister Endy Croes a duna di su banda cu Gobierno lo pone extra placa pa 2022 unda ta garantisa cu e werksternan lo keda cu nan trabou y garantisa cu schoolgeld no lo aumenta. Finalisando Minister Endy Croes a enfatisa cu ta riba e bon caminda, tin entendimento y poco poco ta yegando mas cerca di otro.

