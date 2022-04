Polis atendiendo e molester di brommernan na Bushiri a confisca un di nan!

Diamars atardi a drenta informe di cu tin motociclistanan ta haci boroto y ta molestia e habitantenen di Bushiri, na yegada di e patruya den e area nan a nota 2 persona sin helm riba un brommer preto riba caminda, ora nan a nota presencia di polis nan a primi trot y purba huy y a bay den direccion memey di e residencianan. Ademas e brommer no tabata tin plachi number. Ora e manehador a aumenta velocidad e pasahero sinta patras a cay. E manehador cu si a sigui a bay sconde e brommer. Ora e oficialnan a yega tras di e edificio, nan a wak un otro vehículo motorisa pero esaki no tabata e mesun cu nan a mira anteriormente, e oficialnan a mishi cu e motor y esaki tabata hopi cayente. E personanan cu tabata rond di e vehiculo aki a core plama bay. E brommer aki ta di e marca Keeway y modelo TX10 200cc, color preto cu berde. Dado cu e denuncia se tabata refiri na varios vehiculo di motor y cu dicho vehiculo di motor no tabata tin documentacion ni plachi number, e oficialnan a dicidi takel e. Mientras tabata warda riba e takelwagen, algun mucha a reuni cu nan mayornan. Nan afirma cu e vehiculo Keeway no ta e mesun cu e oficialnan a mira na prome luga. E patruya a indica na e mayornan cu ya nan tabata sa esey pero debi cu e denuncia di tabata cu varios vehiculo di motor, tabata circula di forma temerario y sin documentación, e polisnan a dicidi di confisca esaki. E muchanan hunto cu e mayornan a admiti cu tabata nan falta y cu nan a sconde e otro brommer. Djey nan a bay bisca e otro vehiculo. Esaki di e marca Hilux, di color preto, no tabata tin ni plachi number ni documento. Cu e informacion ricibi y e vehiculo motorisa, e patruya a dicidi laga e Keeway y laga takelwagen hiba e Hilux.

