Diaranzon despues di mey anochi a drenta informe di cu tironan lo a ser scucha na Sero Patrishi, mesora a dirigi patruyanan na e area. Na yegada di e patruyanan a bin compronde cu enberdad a scucha sonido manera di tiro pero no por a confirma si ta di un arma di candela of un backfire di auto of brommer. Polis a core den full e area pero ningun hende a sali pa no haya nan mes den problema.

