Polis a confisca un tourbus pero un ora despues e ta bek riba caya

Diaranzon mainta a drenta informe di cu e tour operatornan para dilanti waf na Oranjestad a start un problema pa un tourbus cu ta para madruga eynan pero e chauffeur of operador/bendedor no tabata presente pa atende cu turistanan y su bus ta para unda ta stroba. Polis a laga tow e vehiculo pero ora a bay check su papelnan online esaki ta mustra manera nan no ta na ordo y a laga nan hiba e bus na Warda di Polis na Balashi net ora e chauffeur a yega. Un ora despues ata e bus tey na waf y tur cos ta na ordo pero aparentemente lo ta pa un jaloezie un otro tour operator yama polis.