Recientemente e miembronan di Aruba One Happy Island Lions Club y Delta Aruba Leo Club tabata tin e honor di a ricibi un tremendo workshop titula ” Voice of Influence” cu a wordo presenta pa e tan conoci motivational speaker y moderator Sra. Michele Brooks. Un anochi sigur unda masha hopi informacion valioso a wordo comparti cu tur presente. Directiva di Aruba One Happy Island Lions Club y Delta Aruba Leo Club kier a gradici Michele pa tur e tipsnan ricibi. Nos ta aprecia esaki masha hopi mes.