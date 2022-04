Prome Minister den discurso na Corsou: “AWOR E PRIORIDAD TA PA HACI ARUBA FUERTE Y RESILIENTE ATROBE, PA NOS PARA RIBA PROPIO FORSA BEK”

Diasabra ultimo Minister President di Aruba, Evelyn Wever-Croes, tabata orador invita na e actividad di Partido PAR na Corsou, den cual a haci e traspaso di mando di lider saliente Eugene Rhuggenaath, pa lider nobo di partido Quincy Girigori.



Durante e anochi ameno, e atencion pa e discurso di Premier Wever-Croes tabata grandi. E discurso tabata riba e relacion den Reino. Premier a duna un introduccion riba e posicion di Aruba desde Status Aparte na 1986, te prome cu e pandemia. Aruba tabata responsabel pa su propio finansas, y momento cu tabata tin deficit, Aruba mes tabata busca fiansa riba mercado internacional.



Lamentablemente mal maneho bou di e gobierno anterior a conduci na debenan hopi halto prome cu Covid, cu no por a wordo reduci prome cu Covid a dal Aruba. E impacto di Covid-19 na Aruba tabata severo, segun IMF, Aruba ta un di e paisnan mas fuertemente afecta den nos region. Esaki a haci Aruba practicamente totalmente dependiente di Hulanda pa sigur un aña y mey. Hulanda a yuda Aruba cu sosten di likides, te na un total di 1.2 biyon florin den Covid. A cambio a bin cu condicionnan estricto, entre otro, cu mester introduci reformanan riba tereno di finansas, economia, impuesto, salud, enseñansa y husticia. Premier Wever-Croes a indica cu ta trata di reformanan cu ya Aruba mes a identifica cu mester bin cu nan.

Esakinan ta inclui den e Landspakket cu Premier di Aruba a firma na november 2020.



Awor den nos paisnan tin discusion tocante e dos leynan di Reino cu Aruba mester a acepta como condicion pa e sosten di likides, e COHO cu ta regla e cumplimento di e Landspakket, y e RAft cu ta regla e supervision financiero. E acceptacion di e Landspakket y despues e leynan di Reino, como condicion pa sosten financiero, no a bay sin mas. Tabata tin hopi resistencia na Aruba pa e forma con a impone esakinan, mientras Aruba tabata tin mester di e sosten di likides pa por sobrevivi.

Sinembargo, despues di negosacion di mas di 4 luna intensivo cu Hulanda, Aruba a firma e ‘onderlinge regeling’ pa e Landspakket, y despues di negocia un aña largo cu Hulanda, despues cu a adapta e conceptonan di ley di Reino cu cambionan importante, Aruba a acepta e leynan di Reino. Ainda tin algun punto cu Aruba lo a desea di mira cambia, pa garantisa e posicion autonomo di e pais mas aun, pero no tabata tin mas disponibilidad di Hulanda pa haci e cambionan. Cu e cambionan haci te cu awor, Aruba por acepta e leynan aki, ya cu nan tabata condicion pa e sosten di likides y no tabata tin otro opcion na e momento ey. Lo no ta facil pa ehecuta nan, pero tampoco imposibel.



Awor e leynan di Reino ta den man di Parlamento di Aruba. Mientras tanto, Aruba ta cumpli cabalmente cu e Landspakket y e palabracionnan di cada kwartaal, y apesar cu e condicionnan ta hopi intenso pa cumpli cu nan, Aruba ta considera esaki un oportunidad pa pasa e reformanan cu nos sa cu ta necesario pa nos desaroya.



“Ami lo a prefera cu Hulanda lo a acepta mas cambio den e leynan, mi lo a prefera mas ainda cu no mester a bin un ley di Reino at all. Y nos tur lo a prefera cu no lo tabata tin Covid. Pero nos tin cu biba cu e realidad. Di otro banda mi ta compronde cu door cu Hulanda a presta nos 1.2 biyon florin, cu nan lo kier mas grip of siguridad cu nos ta logra paga nos debenan bek. Pa nos awor ta mas relevante pa nos cumpli cu e condicionnan cu ta necesario pa haci di Aruba un pais mas fuerte y resiliente. Esey ta nos meta principal. Na caminda nos lo purba deal cu e leynan di Reino, purba trece cambio ainda den nan, pero prioridad awor ta pa haci Aruba un pais fuerte y resiliente atrobe, pa asina nos por tuma e timon di nos pais bek den nos propio man. Mi ta prefera di uza tur energia den crea desaroyo, progreso y bienestar pa mi pueblo”, segun Premier Evelyn Wever-Croes den su discurso diasabra ultimo riba invitacion di Partido PAR na Corsou.