Departamento di Aduana ta duna biaheronan algun tips en conexion cu temporada di vakantie di Pasco Grandi

ORANJESTAD- Teniendo cuenta cu temporada di vakantie di Pasco Grandi, Departamento di Aduana ta duna tur persona cu tabiahando pa exterior e siguiente tips:



Formulario Tijdelijke Uitvoer

Nos ta recomenda biaheronan pa registra articulonan personalmanera laptop, celular of tablet na balie di Aduana situa den e sala di yegada na aeropuerto of na nos oficina na aerocargo. Esaki ta conta solamente pa articulonan cu no tin comprobante cu a cumpra e producto aki na Aruba of cu a yega di cumpr’eden exterior y cu e derecho di importacion ya ta paga. E formulario ta un comprobante cu e persona a sali cu e articulo(nan) for di Aruba y e ta pa evita cu mester paga impuesto riba e articulo aki na momento cu e regresa. Tur biahero por download e formulario di Tijdelijk Uitvoer for di riba nos website y yena e formulario di adelanta. Corda cumester pasa registra esaki prome cu biaha na aeropuerto of aerocargo pa e formulario por ta valido.

Exoneracion di impuesto riba ekipahe di biahero:

1. Nos ta pidi tur biahero pa tene cuenta cu si cumpra articulonan , pa warda tur comprobante di pago. Haci un calculacion di e balornan di e articulonan . Si e balor surpasa 400 florin , pasa directamente na balie di Aduana na aeropuerto pa paga impuesto di importacion y/of accijns . No warda te ora Aduana haci su control riba e ekipahe .



2. Biaheronan di 16 aña di edad bay ariba por trece un cantidad limita di productonan ( pa propio uzo ) manera:

• 200 pida (1 slof ) di sigaria , of 25 pida di siga, of 50 pida di cigarillos , of 250 gram di tabaco

• 1 liter di bebida fuerte p.e. rum of whisky, of 2,25 liter di biña , of 3 liter di cerbes

Pa productonan cu no ta nombra akiriba, mester paga impuesto y accijns.

Tene na cuenta cu articulonan pa uzo comercial no ta bin na remarke pa exoneracion.

Preguntanan mas frecuente:

“Con por haci un declaracion?”

Si ta trata di productonan cu ta pa uzo personal por haci un declaracion verbal na balie di Aduana na momento cu e biaheroyega for di exterior. Mester remarca cu esaki no ta posibel paarticulonan importa cu tin un meta comercial of “encomienda”.

Pa loke ta trata “encomienda” of articulonan cumpra den exterior cu tin un meta comercial na Aruba, nos ta avisa tur biahero pa acerca un Customs Broker pa haci e declaracion di e articulonan. Comerciantenan cu ta yega cu articulonan cu meta comercial mester por identifica nan compania cu un copia di e registro di Camara di Comercio di Aruba como tambe e persoonsnummer di e compania pa asina por haya un aprobacionpa Invoer Zonder Manifest (IZM verklaring).

Nos ta recomenda tur biahero pa warda tur factura pa asina por calcula exactamente e balor di e producto treci. Si acaso no tinfactura, Aduana lo busca informacion online sin tene cuenta cu e biahero lo por a cumpra e producto na un prijs mas barata.

Departamento di Aduana ta haci un suplica grandi pa biaheronantene cuenta cu e informacionnan comparti, pa asina gosa di un vakantie di Pasco Grandi sin preocupacion.

Pa mas informacion bishita nos website: www.douane.aw ofyama nos na 523-8888.​