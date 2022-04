Huramentacion 2 miembro nobo di College y 35 aña di existencia di Algemene Rekenkamer Aruba

Dia 13 di april 2022 Gobernador di Aruba, suExcelencia Alfonso Boekhoudt, a huramentados miembro nobo di College pa AlgemeneRekenkamer. Na Cas Ceremonial a huramentaSra. drs. Frances X.A. (Xiomara) Croes-Williams y Sr. Christopher F. A. Lake. Pa e ocasion aki tabata presente Sr. R. Croes, casa di Sra. Croes-Williams, Secretaris hunto cu e presidente-interino di Algemene Rekenkamery Minister-president.

Sra. Croes-Williams, tin su titulo di Master den Bedrijfseconomie di Erasmus Universiteit na Rotterdam. E ta director/partner na e oficina di consultancy WG Plus/Williams & Rasmijn Consultants. Anteriormente Sra. Croes-Williams a traha na Dr. Horacio E Oduber Hospital, Free Zone Aruba N.V. y naDienst Posterijen Aruba.

Sr. Lake a obtene su specializacion den Controlling na Nyenrode Business University y Universidad di Aruba. E ta e director-general na Aruba Stevedoring Company (ASTEC N.V.).

Aña 2022 ta un aña hopi special pa AlgemeneRekenkamer pa motibo di 35 aña di hubileo. Ademas, ta pa prome biaha cu AlgemeneRekenkamer Aruba lo asumi e presidencia di CAROSAI. Ta digno pa menciona e hecho cu dia 13 di april 2022 ta exactamente 35 añapasa, cu e prome miembronan di College di Algemene Rekenkamer Aruba a wordonombra. Pa por conmemora e hecho akiAlgemene Rekenkamer a organisa un encuentro di reflexion.

Algemene Rekenkamer tin e tareaconstitucional pa investiga e legalidad, eficiencia y efectividad financiero di PaisAruba. E posicion di Algemene Rekenkamer ta ancra den e Constitucion di Aruba y stipuladen e ley di Algemene Rekenkamer Aruba (LARA). Articulo 1 di LARA ta regla e control ariba e maneho di e placa y material den e sentido mas amplio posibel. Articulo 2 ta bisacu Algemene Rekenkamer ta situa naOranjestad.

Algemene Rekenkamer Aruba, como e organohalto di control di Pais Aruba, ta aspira cu suinvestigacionnan por contribui na mehora e maneho y calidad di administracion publico.

XII Congres CAROSAI

Durante 15 pa 19 di mei 2022 lo tuma luga e di XII Congreso di CAROSAI na Aruba. CAROSAI ta e organisacion di tur Supreme Audit Institutions den region Caribe. Tin un total di 23 pais cu nan rekenkamers ta afiliana e organisacion. E meta principal di CAROSAI ta pa promove mas cooperacionentre e Supreme Audit Institutions (Rekenkamers) den region di Caribe. Ta pa prome biaha cu Aruba lo asumi e funcion di presidencia di CAROSAI. E tema di e congresota Targeting Superior Audit Impact.

Mas informacion tocante e congreso lo sigui.

Beëdiging nieuwe leden en 35-jarig Jubileum van de Algemene Rekenkamer Aruba

Op 13 april 2022 heeft de Gouverneur van Aruba, Zijne Excellentie Alfonso Boekhoudt,twee nieuwe leden van het College van deAlgemene Rekenkamer beëdigd. Te Cas Ceremonial vond de beëdiging plaats van mevrouw drs. Frances X. A. (Xiomara) Croes-Williams en dhr. Christopher F. A. Lake. Voor deze gelegenheid waren aanwezig de heer R. Croes, echtgenoot van mevrouw Croes-Williams, de secretaris respectievelijk de waarnemend voorzitter van de Algemene Rekenkamer en de Minister-president. Met de beëdiging van de twee nieuwe leden is het College van de Algemene Rekenkamer weer voltallig.

Mevrouw Croes-Williams, behaalde haar doctoraal titel in Bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam. Zij is directeur/partner bij het consultancybureau WG Plus/Williams & Rasmijn Consultants. Zij is eerder werkzaam geweest bij het Dr. Horacio E. Oduber Hospitaal, Free Zone Aruba N.V. en Dienst Posterijen Aruba.

De heer Lake, heeft zijn specialisatie in Controlling aan de Nyenrode Business University en Universiteit van Aruba behaald. Hij is directeur-generaal bij Aruba Stevedoring Company (ASTEC N.V.).

Het jaar 2022 is een bijzonder jaar voor de Algemene Rekenkamer van Aruba met haar 35-jarig jubileum. Bovendien wordt hetvoorzitterschap van de CAROSAI overgedragen aan Aruba. Noemenswaardig is het feit dat 13 april 2022 exact 35 jaar geleden is, dat de eerste leden van het College van de Algemene Rekenkamer Aruba werden benoemd. Om dit heugelijk feit te vieren, heeft de Algemene Rekenkamer een interne bijeenkomst van bezinning georganiseerd.

De Algemene Rekenkamer is wettelijk belast met het verrichten van onderzoeken naar de rechtmatigheid en doelmatigheid van de ontvangsten en uitgaven van het Land Aruba.De positie van de Algemene Rekenkamer is verankerd in de Staatsregeling en naderuitgewerkt in de Landsverordening Algemene Rekenkamer Aruba (LARA). Het eerste lid van Artikel 1 van de LARA regelt, dat de controle op het geldelijk en materieel beheer in de ruimste zin geschiedt, ongeacht welke vorm aan dat beheer is gegeven, door een Algemene Rekenkamer. Het tweede lid stelt dat de Algemene Rekenkamer gevestigd is in Oranjestad.

De Algemene Rekenkamer Aruba beoogt, als onafhankelijk controleorgaan ten behoeve van de Staten, met haar onderzoeken een bijdrage te leveren aan de verbetering van de kwaliteit van het openbaar bestuur.

XII Congres CAROSAI

Tussen 15 tot en met 19 mei 2022 zal het XII CAROSAI Congres op Aruba plaatsvinden. CAROSAI, is de Caribische Organisatie voor Supreme Audit Institutions in de Caribische regio. In totaal zijn de Rekenkamers van 23 (ei)landen aangesloten bij deze organisatie. Het voornaamste doel van CAROSAI is de samenwerking tussen de Algemene Rekenkamers binnen het Caraïbisch gebied te bevorderen. Het is voor het eerst dat de Algemene Rekenkamer Aruba het voorzitterschap van CAROSAI zal bekleden.Het thema van het congres is TargetingSuperior Audit Impact.

Meer informatie volgt.