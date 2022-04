Minister Geoffrey Wever ta duna splicacion pakico prijs di Gasolin, Diesel y Kerosin ta fluctua.

Posted in

Diamars ultimo durante rueda di prensa Minister di Asuntonan Economico, Comunicacion y Desaroyo Sostenibel, mr. Geoffrey Wever a duna un splicacion amplio dicon Prijs di Gasoline, Diesel y Kerosin ta fluctua.

Lamentabelmente e siman aki Aruba a conoce un aumento substancial di Gasolin, Diesel y Kerosin. Pero kico ta haci cu esaki ta pasa?

Aruba no ta produci practicamente ningun producto aki na Aruba y mester cumpra riba mercado internacional basa riba e prijs internacional na momento di compra. E prijs pa Gasolin, Diesel y Kerosin ta na US$ cent pa gallon y ta wordo calcula diariamente door di S&P Global’s Platts’s US Marketscan.

Mundialmente, e pandemia y ultimamente, e guerra na Ucraina a crea un presion inmenso ariba prijs di cuminda y energia. Data ta mustra cu e prijsnan den luna di maart 2022 ta +34% mas halto compara cu luna di januari 2022. Un desaroyo cu ta refleha e subida drastico di prijs di petroleo y su impacto riba prijsnan di productonan petrolero. E presion aki pa Aruba como un isla chikito ta dificil pa absorba.

Prijsnan di gasolin, diesel y kerosin vigente desde awe 13 april 2022 ta wordo calcula a base di e averahe di e postings over di luna di maart 2022. E posting ta wordo refleha den cent dollar pa gallon. Usando conversion pa florin, gastonan bancario y conversion di gallon pa liter, ta calcula e base pa mercado local riba cual ta añadi margenan fiho di ganashi, gastonan di transporte y seguro, accijns y BBO/BAZV/BAVP.

Minister Wever a propone un ahustacion di e structura di prijs na colegio di supervision financiero CAft pa aprobacion. Pa loke ta trata e posibilidad di subsidia, of absorbe un parti di e subida di prijs di gasolin, a base di diferente calculacion. Mirando cu ainda Aruba ta depende di sosten di liquidez di Hulanda, conseho di CAft ta importante riba e tema aki.