A haya homber benta abao sin bida dilanti su cas na Tanki Flip!

Diabierna atardi a drenta informe di cu un hende benta abao sin bida dilanti di su cas na Tanki Flip. Mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e ambulans nan no por a hasi nada mas. A pidi presencia di tur departamento concerni. Polis a sera e caminda. Ta trata aki di e homber J.G. Tromp di 61 aña cu lo tabata biba su so. Despues di no a mire bisiña concerni a topa cu ne benta abao y e lo no tabata duna señal di bida. Polis tin e caso bao investigacion. Polis a encontra cantidad di pildonan cu e victima tabata tuma y a confisca esakinan pa e investigacion.

