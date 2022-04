Posted in

Den cuadro di e Siman Santo polisnan atento ta manteniendo controlnan estricto riba cayanan di Aruba, esaki pa seguridad di un y tur. Diabierna Santo den oranan di atardi, polisnan a para un s.u.v. pa asina controla si tur cos ta na ordo. Asina lo sigui haci cu tur auto riba caminda. Pues wak pa bo papelnan ta na ordo, bo vehiculo ta na ordo y bo mes den un estado sobrio pa asina bo no causa daño na otro of hayabo den problema cu justicia. BE SAFE, STAY SAFE!