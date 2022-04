Polis a bolbe para e mesun auto sospechoso, e lo a sconde of busca algo den e rooi den cercania

Diasabra madruga un rato despues di cu polisnan a listra den e auto y a haya unicamente un bat y un mask despues a lague bay pero polis a keda tira bista riba dje y a wak cu ela manera bay busca of sconde algo den e rooi den cercania. Esaki a lanta sospecho y mesora a pidi refuerzo y a bolbe listra den e mesun auto y tambe den e rooi. Den e rooi a bin haya un cuchiu basta grandi pero como no por a link e na dje a djies confisca e cuchiu. Despues a lague bay pero a cuminsa bira fresco y arogante polis a hala su atencion formalmente y a bis’e pa e bisti su faha di seguridad y bay for di e sitio. Ora e tabata bayendo e no a bisti e faha y polis a dun’e un boet.

