Polis y bomberonan a bay The Old Dutch Cafe pa un candela den cushina Diasabra mainta a drenta informe di cu tin un candela den cushina di The Old Dutch Cafe, mesora a dirigi tanto polis como bombero na e sitio. pic.twitter.com/UTirnihNKw — Reportero24 (@AWE24) April 16, 2022

Diasabra mainta a drenta informe di cu tin un candela den cushina di The Old Dutch Cafe, mesora a dirigi tanto polis como bombero na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un chispanan di kortsluiting cu tin tras di un frigidaire y esaki a spart poco huma tambe y a bati alarma. Candela mes no tabata tin, na yegada di bomero a revisa e situacion y a constata cu aki ta trata di un kortsluiting mes pero definitivamente no tabata tin candela.