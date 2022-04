For di Christiaansstraat homber a bay cu e 3 yiunan di su pareha, cu no ta su yiunan

Posted in

Diadomingo anochi a drenta informe di un problema na Christiaanstraat, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu e sospechoso a bay for di e sitio cu e yiunan di e dama, ela bay den e Suzuki Swift blanco e vehiculo mes ta registra na Jan Flemming. Pero e dama mes no tin niun idea unda e homber a bay cu su yiunan cualnan no ta yiu di e homber ey. Polis a manda un patruya na e adres ey pa mira si ta topa cu e auto y e muchanan.

UPDATE: Algun minuut cu mey anochi polis a pasa na Christiaansstraat un biaha mas y a topa e auto para na e cas. Polis a papia cu e dama y a declara cu e homber a bini baha e 3 yiunan laga e yabi auto y a cana bay. Pa tur seguridad polis a mira e muchanan y nan ta ok.